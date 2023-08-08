حياة كريمة.. نائب محافظ الجيزة يتفقد تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بمركز الصف

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن تشغيل مجمع خدمات المواطنين بمركز الصف المكون من ٣ طوابق حيث يضم مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين ووحدة محليه ومكاتب بريد وتموين وسجلا مدنيا وشهرا عقاريا ووحدة تضامن أجتماعي ومجلسا محليا وذلك لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لأبناء الوحدات المحلية وخاصة كبار السن وتوفيرا للوقت والجهد.

وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالمرور الميداني لمتابعة التشغيل التجريبي لعدد ١١ مجمعات خدمات المواطنين لقرى الشوبك الشرقي والاخصاص وغمازة الصغري والأقواز والودي بمركز الصف ومجمعات خدمات المواطنين لقري الكداية ومنيل السلطان وكفر قنديل والبرمبل وصول والقبابات بمركز أطفيح.

حيث بدأ نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد المجمعات الخدمية لقري الشوبك الشرقي والأخصاص وغمازة الصغري والأقواز.

واختتم الشهابي، جولته الميدانية بتفقد المجمع الخدمي لقرية الودي لمتابعه سير انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية والمكاتب داخل المجمعات الخدمية.

كما أطمئن نائب محافظ الجيزة، على تشغيل العمل بمكاتب الوحدات المحلية والتموين والبريد والتضامن الأجتماعي وأنه جاري تشغيل مكاتب الشهر العقاري والسجل المدني بداخل المجمعات.

وأكد نائب المحافظ، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لأحداث تنمية شاملة بالريف المصري وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

رافق نائب محافظ الجيزة، خلال جولته الميدانية، العميد علي عبدالله حامد، رئيس مركز الصف.

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