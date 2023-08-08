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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني يناقش التوصيات المقدمة حول سبل تعزيز الهوية الوطنية المصرية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

انطلقت أمس الإثنين ٧ أغسطس ۲۰۲۳ جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان "الهوية الوطنية" بلجنة الثقافة والهوية الوطنية لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بالهوية الوطنية، المدرجة على قائمة المحور المجتمعي، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة.

وذلك بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي والثقافي والإعلامي.

وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول سبل تعزيز الهوية الوطنية المصرية، وذلك لصياغتها بطرق أكثر دقة قابلة للتنفيذ، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني ومن ثم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية.

وناقشت الجلسة عدة مقترحات مختلفة وذلك في الإطار التنفيذي والتشريعي لصياغة استراتيجية خاصة بالحفاظ على الهوية المصرية, كما تناولت الجلسة عدة موضوعات تتعلق باللغة وترسيخ الهوية الوطنية للشخصية المصرية, وكذا قضية الوعى، بالإضافة إلى دور الإعلام والتعليم.

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