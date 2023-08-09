أجمل ما في حياتي.. أشرف زكي يهنئ ابنته بعيد ميلادها

هنأ الفنان أشرف زكي، ابنته بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر أشرف زكي، صوره لهم وعلق علي الصورة: "النهارده عيد ميلاد قلبي وعمری عید میلاد أجمل ما في حياتي مايا ربنا يسعدك يا أجمل مايا في الدنيا".

قصة مسلسل “ستهم”

يستلهم مسلسل “ستهم” أحداثه من قصص لسيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، حيث تمتالإشارة إلى ذلك من البرومو الرسمي للمسلسل، أنه مستوحى من قصص واقعية.

ويتفرد العمل بأنه الوحيد خلال موسم رمضان 2023، أحداثه مستوحاة من الواقع، وتقدم شخصية سيدة ترتدي ثوبالرجال، ما جعل الجميع متشوقا لمشاهدة روجينا في هذا الثوب، وفي انتظار ما تقدمه خلال الماراثون الرمضاني،ويحسب لها جرأتها في تقدم هذه الشخصية التي تقدم للمرة الأولى في سباق رمضان في الدراما المصرية.

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل “ستهم”، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ،وإبراهيم السمان، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أولى تجاربه فيالدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.