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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أنواع ستائر السيارات وأهمية استخدامها في الصيف | تفاصيل

أهمية استخدام الستائر
أهمية استخدام الستائر بالسيارات

ارتفعت درجات الحرارة خلال الفترة الماضية؛ وذلك نتيجة تغيرات بالأحوال الجوية، ومن هنا يلجأ أصحاب السيارات إلى استخدام واقيات الشمس، وهي ستائر السيارات، وتكون عبارة عن قطعة قماش، أو يتم صناعتها أيضا من مواد أخرى؛ لحماية سائق السيارة وركابها من التعرض لأشعة الشمس .

 أنواع ستائر السيارات وأهمية استخدامها في الصيف 

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درجات الحرارة المرتفعة تؤثر على مقصورة السيارة الداخلية، وتجعل الأشخاص المتواجدين بالسيارة، يشعرون بارتفاع درجات الحرارة ويتأثرون بها .

- أنواع الستائر المتوافرة :

1- الستائر المغناطيسية

 الستائر المغناطيسية

الستائر المغناطيسية يتم تعليقها على النوافذ بواسطة مغناطيس وهي سهلة التركيب والخلع، وتوفر حماية من الشمس .

2- الستائر الشفافة

 الستائر الشفافة

هناك أشخاص يفضلون النظر إلى المناظر المحيطة بالسيارة في أثناء السفر، وبالتالي تم صناعة ستائر شفافة، تحمي من الأشعة الفوق بنفسجية، وفي الوقت نفسه، تمسح للأشخاص بداخل السيارة بالنظر إلى كل ما هو خارجها.

3- ستائر مظللة

ستائر مظللة

الستائر المظللة لا تسمح بمرور الضوء إلى المقصورة، وتوفر حماية تامة من الشمس، وهي مناسبة للأشخاص الذين يريدون حماية كاملة من الشمس.

- أهمية استخدام الستائر بالسيارات

 أهمية استخدام الستائر بالسيارات

1-  تحمي السيارة وركابها من الحرارة الزائدة، وتقلل من احتمالية حدوث حروق للجلد، أو التعرض لأشعة الشمس الضارة.

2- تساعد الستائر في الحفاظ على برودة مقصورة السيارة، وتقليل استخدام مكيف الهواء، مما يؤدي إلى توفير الوقود والمحافظة على البيئة.

3- الستائر في السيارة طريقة رائعة لحماية سيارتك من الحرارة الزائدة.

4- ستائر الشمس توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

5- تعتبر الستائر غطاء خلفيا للأطفال الرضع، والأطفال الصغار الذين يسافرون على الكنبة الخلفية.

6- توفر الستائر المزيد من الظل الذى يشجع على قيلولة طويلة للركاب أثناء التنقل.

7- توفر الستائر حماية من الحرارة الزائدة وأشعة الشمس الضارة، وتحسن من جودة الهواء داخل السيارة .

لذا، ينبغي على الجميع التفكير في استخدام الستائر والاستفادة من فوائدها في فصل الصيف.

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