ساوايست DX5 الكروس أوفر تباع بدون أوفر برايس | صور

يتوافر بداخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من السيارات الجديدة موديل 2022 ، ويبحث المصريين دائما عن سيارات ذات تصميم مميز ومظهر أنيق ، بالإضافة الي احتوائها علي محركات قوية، ومن ضمن هذه السيارات ساوايست DX5 التي تقدم من قبل الصانع الصيني في مصر، وتنتمي DX5 الي فئة السيارات الكروس أوفر الشبابية .

ساوايست DX5 الكروس أوفر موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

هذه الطرازات تم توافرها بالسوق المصري للسيارات رغم الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا ، مما أدي الي تقلص أعداد السيارات لدي الموزعين ، وإضافة أوفر برايس علي سعر السيارة الرسمي ، ولكن سيارة DX5 تم توافرها بالسوق المصري حاليا بدون أوفر برايس .

ساوايست DX5 الكروس أوفر موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

- يعرض موقع صدي البلد سعر ساوايست DX5 موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري :

مقصورة ساوايست DX5 الكروس أوفر موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

- مواصفات ساوايست الصينية

زودت سيارة ساوايست DX5 الكروس أوفر الجديدة بالعديد من المميزات الحديثة منها، مصابيح أمامية وخلفية LED، ومصابيح ضباب أمامية، وحامل أمتعة بالسقف، وعتب جانبي ، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وشاشة مقاس 10 بوصة ، وكاميرا خلفية ، وجنوط مقاس 18 بوصة، وحساسات مطر، وفتحة سقف بانوراما.

- محرك ساوايست DX5 الصينية

ساوايست DX5 الكروس أوفر موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

تستمد سيارة ساوايست DX5 الكروس أوفر قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT، ويصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر ، وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 225 نيوتن/متر، وقوة 156 حصان.

- سعر DX5 الكروس أوفر

ساوايست DX5 الكروس أوفر موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

تباع سيارة ساوايست DX5 الكروس أوفر موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 759 ألف جنيه .