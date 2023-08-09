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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ساوايست DX5 الكروس أوفر تباع بدون أوفر برايس | صور

ساوايست DX5 الكروس
ساوايست DX5 الكروس أوفر موديل 2022

يتوافر بداخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من السيارات الجديدة موديل 2022 ، ويبحث المصريين دائما عن سيارات ذات تصميم مميز ومظهر أنيق ، بالإضافة الي احتوائها علي محركات قوية، ومن ضمن هذه السيارات ساوايست DX5  التي تقدم من قبل الصانع الصيني في مصر، وتنتمي DX5   الي فئة السيارات الكروس أوفر الشبابية .

ساوايست DX5 الكروس أوفر موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

أحدث أسعار ساوايست DX3 الكروس أوفر في مصر | صور

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هذه الطرازات تم توافرها بالسوق المصري للسيارات رغم الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا ، مما أدي الي تقلص أعداد السيارات لدي الموزعين ، وإضافة أوفر برايس علي سعر السيارة الرسمي ، ولكن سيارة DX5  تم توافرها بالسوق المصري حاليا بدون أوفر برايس .

ساوايست DX5 الكروس أوفر موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

- يعرض موقع صدي البلد سعر ساوايست DX5 موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري :

مقصورة ساوايست DX5 الكروس أوفر موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

- مواصفات ساوايست الصينية

زودت سيارة ساوايست DX5 الكروس أوفر الجديدة بالعديد من المميزات الحديثة منها، مصابيح أمامية وخلفية LED، ومصابيح ضباب أمامية، وحامل أمتعة بالسقف، وعتب جانبي ، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وشاشة مقاس 10 بوصة ، وكاميرا خلفية ، وجنوط مقاس 18 بوصة، وحساسات مطر، وفتحة سقف بانوراما.

- محرك ساوايست DX5 الصينية

ساوايست DX5 الكروس أوفر موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

تستمد سيارة ساوايست DX5 الكروس أوفر قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT، ويصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر ، وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 225 نيوتن/متر، وقوة 156 حصان.

- سعر  DX5 الكروس أوفر

ساوايست DX5 الكروس أوفر موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

تباع سيارة ساوايست DX5 الكروس أوفر موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 759 ألف جنيه .

ساوإيست الصينية السيارات الكروس أوفر ساوايست DX5 سعر ساوايست DX5 2022 أسعار ساوايست DX5 2022 أوفر برايس

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