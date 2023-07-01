عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار ساوايست DX3 الكروس أوفر في مصر | صور

ساوايست DX3 2023
ساوايست DX3 2023 الكروس أوفر

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الصينية، وذلك لان الصانع الصيني ابدع في تقديم الكثير من الإصدارات المختلفة وبفئات متعددة لتناسب كافة أذواق المواطنين المصريين، وتساعدهم علي التنقل وقضاء احتياجاتهم بكل سهولة .

 ساوايست DX3 موديل 2023 الكروس أوفر

مايباخ S موديل 2023.. سعر ومواصفات أغلى سيارات مرسيدس في مصر

5 سيارات سيدان «زيرو» في مصر تبدأ من 429 ألف جنيه| صور

يعرض موقع صدى البلد الإخباري  أحدث أسعار ساوايست DX3 الكروس أوفر موديل 2023 :

 ساوايست DX3 موديل 2023 الكروس أوفر

- محرك ساوايست DX3 الكروس أوفر

 ساوايست DX3 موديل 2023 الكروس أوفر

تستخدم سيارة ساوايست DX3 الكروس أوفر ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT مكون من 8 سرعات، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتخرج  DX3 الكروس أوفر عزم دوران يصل الي 225 نيوتن/متر، وقوة 156 حصان .

 ساوايست DX3 موديل 2023 الكروس أوفر

- مواصفات ساوايست DX3 الصينية

مقصورة  ساوايست DX3 موديل 2023 الكروس أوفر

تمتلك سيارة ساوايست DX3 موديل 2023 الكروس أوفر العديد من التكنولوجيات المتطورة منها، مصابيح ضباب أمامية، وكاميرا خلفية، وإنذار ضد السرقة، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX،  ومدخل USB، وبلوتوث، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وESP، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، وحساسات خلفيه للركن، وتكيف أوتوماتيك، وباور ستيرنج، وريموت كنترول،  وشاشة تعمل باللمس، وفرش مقاعد من الجلد .

- سعر ساوايست DX3 الكروس أوفر

 ساوايست DX3 موديل 2023 الكروس أوفر

سيارة ساوايست DX3 الكروس أوفر موديل 2023 تتواجد بالسوق المحلي بفئة واحدة سعرها 575 ألف جنيه .

ساوايست DX3 الكروس أوفر ساوايست DX3 ساوايست DX3 الكروس DX3 الكروس أوفر سعر ساوايست DX3 2023 أسعار ساوايست DX3 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمام عاشور

السبيل الوحيد.. خبير لوائح يعلق على أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

عقب رفضه الرجوع.. أول تحرك من ميتيلاند الدنماركي تجاه إمام عاشور

انفجار كبير بمصنع كيماويات بالصين وسط مخاوف من سقوط ضحايا

ضرب تل أبيب بـ5000 صاروخ.. جنرال إسرائيلي يحذر بلاده من حزب الله

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 1 يوليو 2023

موضوعات متعلقة

للبيع في العيد| سيارات شبابية تبدأ من 75 ألف جنيه

بوضعية قيادة ذاتية .. شاهد| أول سيارة كهربائية من بنتلي

شاهد| أقوى بي إم دبليو X1 M35i بـ تاريخ الشركة

أسعار شيفروليه سلفرادو الكهربائية الجديدة كليًا | صور

جيتور X90 موديل 2024 بتكنولوجيا متطورة | صور

سعر رينج روفر Evoque الأيقونية الجديدة| صور

مميزات هيونداي توسان 2024 الفيس ليفت| صور

مواصفات وسعر مرسيدس AMG S 63 E الفارهة | شاهد

ترشيحاتنا

هاجم الإدارة وهدد بالرحيل .. حسام البدري يحسم مصيره مع الصفاقسي

توك توك للأهلي وشغل بلدي| مرتضى منصور يفتح النار.. وهذه قصة الحجز على كهربا

أحدث أسعار ساوايست DX3 الكروس أوفر في مصر | صور

عصيان داخل سلاح الجو الإسرائيلي .. عشرات الطيارين يهددون بالتوقف عن العمل

واقعة طريفة| 40% من سكان دولة عربية مواليد 1 يوليو

رابط تنسيق الصف الأول الثانوي 2023 في محافظة القاهرة.. قدم الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إليسا تثير الجدل بهذه الإطلالة في لبنان.. سعرها غير متوقع

طريقة عمل طاجن العكاوي المقلية.. جديدة وغير تقليدية

آخر لايف لركاب الغواصة تيتان قبل انفجارها.. هذا ما حدث| شاهد

تحذير من شرب الماء بعد تناول البطيخ| سبب صادم

فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ