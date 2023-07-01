أحدث أسعار ساوايست DX3 الكروس أوفر في مصر | صور

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الصينية، وذلك لان الصانع الصيني ابدع في تقديم الكثير من الإصدارات المختلفة وبفئات متعددة لتناسب كافة أذواق المواطنين المصريين، وتساعدهم علي التنقل وقضاء احتياجاتهم بكل سهولة .

ساوايست DX3 موديل 2023 الكروس أوفر

يعرض موقع صدى البلد الإخباري أحدث أسعار ساوايست DX3 الكروس أوفر موديل 2023 :

ساوايست DX3 موديل 2023 الكروس أوفر

- محرك ساوايست DX3 الكروس أوفر

ساوايست DX3 موديل 2023 الكروس أوفر

تستخدم سيارة ساوايست DX3 الكروس أوفر ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT مكون من 8 سرعات، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتخرج DX3 الكروس أوفر عزم دوران يصل الي 225 نيوتن/متر، وقوة 156 حصان .

ساوايست DX3 موديل 2023 الكروس أوفر

- مواصفات ساوايست DX3 الصينية

مقصورة ساوايست DX3 موديل 2023 الكروس أوفر

تمتلك سيارة ساوايست DX3 موديل 2023 الكروس أوفر العديد من التكنولوجيات المتطورة منها، مصابيح ضباب أمامية، وكاميرا خلفية، وإنذار ضد السرقة، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وESP، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، وحساسات خلفيه للركن، وتكيف أوتوماتيك، وباور ستيرنج، وريموت كنترول، وشاشة تعمل باللمس، وفرش مقاعد من الجلد .

- سعر ساوايست DX3 الكروس أوفر

ساوايست DX3 موديل 2023 الكروس أوفر

سيارة ساوايست DX3 الكروس أوفر موديل 2023 تتواجد بالسوق المحلي بفئة واحدة سعرها 575 ألف جنيه .