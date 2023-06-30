5 سيارات سيدان «زيرو» في مصر تبدأ من 429 ألف جنيه| صور

يحتوي السوق المصري على باقة متنوعة من السيارات، سواء من فئة الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام SUV والكروس أوفر، بالإضافة إلى فئة السيدان، والتي اكتسبت شهرة كبيرة نسبة للعديد من المقاومات.

وفي سياق هذا الموضوع، يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، 5 سيارات سيدان "زيرو" بالسوق المصري تبدأ من 429 ألف جنيه

5 سيارات سيدان "زيرو" بالسوق المصري

نبدأ بالسيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 والتي تبدأ أسعارها من 429.900 جنيه حتى 544.900 جنيه، وتقدم السيارة بنوعين من ونواقل الحركة الأول مانيوال خماسي السرعات والآخر أوتوماتيكي الأداء، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1200 سي سي، بقوة 85 حصانا، و 113 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع إمكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13.2 ثانية.

5 سيارات سيدان "زيرو" بالسوق المصري

كما تقدم شركة ميتسوبيشي اليابانية نسختها أتراج موديل 2023، والتي تأتي عبر فئة واحدة من التجهيزات بسعر 495 ألف جنيه، مع محرك 1200 سي سي، بقوة 76 حصانا، و 100 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي الأداء جر أمامي ، إلى جانب حزمة من التجهيزات تتضمن أنظمة الرفاهية والتحكم والحماية أيضا.

5 سيارات سيدان "زيرو" بالسوق المصري

وتأتي العلامة التجارية شيري بنسختها أريزو 5 موديل 2023، وذلك عبر 3 فئات من التجهيزات بسعر يبدأ من 440 ألف جنيه حتى 510 ألف جنيه، مع إمكانيات فنية تتضمن محرك بقوة 114 حصانا، سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات مانيوال خماسي للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيكي الأداء للفئات الأخرى.

5 سيارات سيدان "زيرو" بالسوق المصري

وتدفع شركة ستروين الفرنسية بنسختها سي اليزيه عبر فئتين من التجهيزات بسعر يتراوح بين 659 ألف جنيه و709 آلاف جنيه، بينما دعمت بقدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الأسطوانات بقوة 115 حصانا، و 150 نيوتن/متر، سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات "دفع أمامي.

5 سيارات سيدان "زيرو" بالسوق المصري

ونختتم بالنسخة نسيان صني موديل 2024 والتي تعد واحدة من اشهر سيارات السيدان في مصر، حيث تقدم عبر 4 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 485.400 جنيه حتى 551 ألف جنيه، وتعتمد السيارة على محرك 1500 سي سي، بقوة 108 أحصنة و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، بالاضافة إلى ناقل سرعات مانيوال خماسي للفئة الأولى، بينما تأتي جميع الفئات الاخرى بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 4 سرعات.