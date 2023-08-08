تحت 700 ألف جنيه.. سيارات كروس أوفر صينية بمصر | صور

يحتوي سوق السيارات المصري عل عدد كبير من السيارات الجديدة موديل 2022 ، هذه السيارات يبحث عنها المواطنين المصريين خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات بشكل مفاجئ ، وذلك نتيجة عدم استقرار سعر الدولار ، وعدم توافر الكثير من الأجزاء التي تدخل في صناعة السيارات .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار 5 سيارات كروس أوفر صينية لا تتخطي 700 ألف جنيه من ضمنهم سيارة جاك JS3، وكاي ي اكس 3 برو ، وجيتور X95 :



1- جاك JS3 الكروس أوفر

تصل سرعة سيارة جاك JS3 القصوى الي 180 كم/ساعة، وتحتاج الي 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 118 حصان، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي، وتخرج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT.

جاك JS3 الكروس أوفر

سعر سيارة جاك JS3 الكروس أوفر موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري يصل الي 719 ألف جنيه، للفئة الوحيدة المتوافرة بالسوق المصري للسيارات الجديدة .

2- كاي ي اكس 3 برو الصينية

تستمد سيارة كاي ي اكس 3 برو الصينية قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوه تصل الي 156 حصان ، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات، وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 230 نيوتن/متر.

كاي ي اكس 3 برو الصينية موديل 2022 الكروس أوفر

يتراوح سعر سيارة كاي ي اكس 3 برو الصينية موديل 2022 الكروس أوفر داخل سوق السيارات المصري من 625 الي 675 ألف جنيه .

3- جيتور X95 العائلية

تستخدم سيارة جيتور X95 موديل 2022 العائلية ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتخرج قوة تصل الي 197 حصان، وتنتج عزم دوران يصل الي 290 نيوتن/متر، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي تيربو، ويصل سعه خزان وقودها الي 57 لتر .

جيتور X95 العائلية

يبلغ سعر سيارة جيتور X95 موديل 2022 العائلية للفئة الوحيدة المتواجدة بمصر 669 ألف جنيه .

4- بايك X5 الكروس أوفر

تنتج سيارة بايك X5 الكروس اوفر الجديدة موديل 2022 عزم أقصي للدوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 148 حصان، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT، وتحتاج الي 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

بايك X5 الكروس أوفر موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

تتوافر سيارة بايك X5 الكروس أوفر موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر 454 ألف جنيه .

5- شانجان CS 15 العائلية

تستمد سيارة شانجان CS 15 موديل 2022 العائلية قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتخرج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 105 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 5 سرعات .

شانجان CS 15 العائلية

تأتي سيارة شانجان CS 15 موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر يبدا من 440 ألف جنيه ، ويصل الي 465 ألف جنيه .

