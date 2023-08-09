«إبراهيم الأبيض» في المطار.. راكب أجنبي يحمل 17 سلاحا في حقيبته| شاهد

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب أجنبي بحوزته كمية من الأسلحة البيضاء.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دار السلام، استوقف أحمد محمد عبد الواحد، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف حامد، مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود كثافات معدنية وسط الملابس بحقائب الراكب.

وقام محمود محمد سليمان، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، بتكليف بسمة حسني عبد الحميد، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وتبين وجود كمية من الأسلحة البيضاء عبارة عن 5 سيوف و5 خناجر و7 قطع معدنية مدببة و2 نبلة، بإجمالي 17 سلاحا أبيض أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنها محظور حيازتها طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954.

ووجه تامر رمزي قاسم، مدير الإدارة الرابعة بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 198 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.