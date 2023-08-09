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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة.. راكبان إفريقيان يهربان أدوية محظور تداولها| شاهد

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكبين إفريقيين تهريب كمية كبيرة من الأدوية التي تحذر وزارات صحة من تعاطيها وذلك اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نجامينا حيث استوقف أحمد مدين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد جمال الدين مأمور الجمرك و أحمد الشريف رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب، قام محمد عبد الباقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف هيثم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية كبيرة من الادوية.

قامت اميرة طلبة مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من علاء عبد الرحمن و محمود فتحي و أحمد عادل ويوسف أحمد تحت اشراف إبراهيم حسن طلحه مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها الفان علبة دوائية بكل علبة ١٠٠ قرص باجمالي مائتين الف قرص.

وتباعا استوقف احمد مدين راكب اخر والذي أنكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من ياسر بليغ مأمور الجمرك و أحمد الشريف واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

قام هاني احمد ابو طالب مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف احمد عادل مامور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كميات كبيرة من نفس الدواء في الحالة الاولي، قامت اميرة طلبة بتكليف لجنة مكونه من محمود فتحي و علاء عبد الرحمن وعادل أسامة و مريم عادل و نهلة حنفي مآمير الجمرك تحت اشراف محمد عبد الباقي مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها الف علبة دواء بكل علبة مائة قرص باجمالي مائة ألف قرص.

امر رأفت وهيب عازر مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول و تحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٧  لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

 

 

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