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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد سيكا يتوج بذهبية بطولة السعودية لتنس الطاولة البارالمبية

صدى البلد

توج سيد سيكا لاعب  منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبى بالميدالية الذهبية وكأس بطولة السعودية الدولية ، التي تختتم منافساتها غدا الخميس .

حقق سيكا الذهبية بعد الفوز على لاعب السعودية بنتيجة 3/1 في نهائى المنافسات.

وتٌعد ذهبية سيكا هي الثانية للبعثة المصرية بعد ذهبية فايزة محمود و التي  حققتها بعد الفوز على منافستها لاعبة نيجيريا بنتيجة 3/1 ، فى نهائى البطولة .

كانت فايزة محمود فازت أمس على منافستها التركية، ثم لاعبة السعودية، حتى وصلت للنهائى ، و استطاعت اليوم أن تتغلب على اللاعبة النيجيرية وتتوج بالذهب .

وتشارك مصر فى البطولة ببعثة مكونة من 21 لاعبًا ولاعبة هم: إسلام رضا، أحمد المحص، خالد عبد السلام، سامح عيد، إيهاب محمد حسن، مروان نبيل، عبد الرحمن عبد الوهاب، سيد محمد أحمد، إبراهيم حمدتو، ممدوح السيد، حسان حفنى، حسام حسنى، أيمن كمال، علا محمود، فائزة محمود، هناء أحمد، سماح عبد العزيز، لمياء شحاتة، هاجر إبراهيم، منى محمد، فوزية غمرى، عصام محمود.

وتضم البعثة الجهاز الفنى المكون من: رامى جاسر المدير الفنى للرجال، جمال زينهم المدير من الفنى للسيدات، نصر طويقى مدربا، محمد الصافى إداريا، ويترأس البعثة المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة والمشرف العام على النشاط الباراليمبى باتحاد تنس الطاولة.

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