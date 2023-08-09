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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق برامج المساعدات.. البيت الأبيض يكشف حقيقة انسحاب القوات الأمريكية من النيجر

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية ستبقى في النيجر وستعلق برامج المساعدات للحكومة.

وحسب بيان للبيت الأبيض، قال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي في إفادة صحفية إن واشنطن تجري مشاورات مستمرة مع شركائها الأفارقة والأوروبيين لحل أزمة النيجر.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم  للتأكيد على دعم بلاده للجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.

وقال بلينكن في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس" "تحدثت إلى رئيس النيجز بازوم للتعبير عن جهودنا المستمرة لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية الحالية".

وأضاف أن الولايات المتحدة تجدد دعوتها للإفراج الفوري عن بازوم وأسرته.

النيجر القوات الأمريكية المتحدث باسم الأمن القومي برامج المساعدات

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