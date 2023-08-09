آيفون الغلابة بـ 7000 جنيه فقط

فى حال كنت تفكر فى شراء هاتف ذكي جديد بسعر اقتصادي ويوفر أيضاً مظهراً أنيقاً، سيكون خيارك الأفضل هو هاتف Realme C53 أو كما يطلق عليه آيفون الغلابة، للتشابه القوي بينه وبين هاتف آيفن الشهير iphone 14 Pro Max.

يأتي Realme C53 بشاشة من نوع IPS قياس 6.74 بوصة، وبدقة عرض FHD+ بتردد 90 هرتز، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية.

آيفون الغلابة

يعمل Realme C53 بمعالج من نوع Unisoc Tiger T612، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، بواجهة المستخدم Realme UI T Edition مع Android 13، وذاكرة تخزين من نوع eMMC 5.1.

يحمل Realme C53 بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، وفتحة سماعة رأس قياس 3.5 ملم، مع منفذ USB Type-C.

آيفون الغلابة

ولمحبي التصوير يوفر Realme C53 كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر مساعد بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

سعر Realme C53 فى مصر

يصل سعر هاتف Realme C53 فى مصر سعة تخزين 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت، إلى 7600 جنيه.