عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آيفون الغلابة بـ 7000 جنيه فقط

آيفون الغلابة
آيفون الغلابة

فى حال كنت تفكر فى شراء هاتف ذكي جديد بسعر اقتصادي ويوفر أيضاً مظهراً أنيقاً، سيكون خيارك الأفضل هو هاتف Realme C53 أو كما يطلق عليه آيفون الغلابة، للتشابه القوي بينه وبين هاتف آيفن الشهير iphone 14 Pro Max.

يأتي Realme C53 بشاشة من نوع IPS قياس 6.74 بوصة، وبدقة عرض FHD+ بتردد 90 هرتز، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية.

آيفون الغلابة

يعمل Realme C53 بمعالج من نوع Unisoc Tiger T612، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، بواجهة المستخدم Realme UI T Edition مع Android 13، وذاكرة تخزين من نوع eMMC 5.1.

يحمل Realme C53 بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، وفتحة سماعة رأس قياس 3.5 ملم، مع منفذ USB Type-C.

آيفون الغلابة

ولمحبي التصوير يوفر Realme C53 كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر مساعد بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. 

سعر Realme C53 فى مصر

يصل سعر هاتف Realme C53 فى مصر سعة تخزين 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت، إلى 7600 جنيه.

Realme C53 آيفون الغلابة آيفون iPhone 14 Pro Max iPhone

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

نجم الزمالك السابق: أنا ممنوع من دخول النادي.. وأتمنى ألا يتكلم شيكابالا

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

بعد طريقة الإقالة.. سيد عبدالحفيظ يرفض عروض الأهلي| تعرف على وجهته المقبلة

تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

موضوعات متعلقة

يتحدى سامسونج وشاومي.. تعرف على أسطورة وان بلس الجديد

أخبار التكنولوجيا|ماذا تفعل وكيف تحمي حسابك لو واتساب مخترق؟..وتعمل إيه لو موبايلك وقع في المياه؟

أخبار التكنولوجيا.. وداعا ماسنجر .. تحذير للملايين من مستخدمي جوجل و Gmail

مفاجأة صادمة.. الذكاء الاصطناعي يمكنه سرقة كلمات المرور بدقة تقارب 100٪

تيك توك تحتفل باليوم العالمي لمحبي الكتب

بشرى سارة لعشاق هواتف سامسونج .. تفاصيل

بقدرات تنافس الفلاجشيب.. أفضل هواتف الفئة المتوسطة في 2023

تحذير عاجل للملايين من مستخدمي تطبيقات جوجل و Gmail.. تفاصيل

ترشيحاتنا

انخفاض الروبل الروسي إلي مستوي قياسي جديد

كتاب الأضواء بـ 670 جنيها ... أسعار الكتب الخارجية تثير جدلا

بسبب خطأ البيت الأبيض .. تحذيرات من سقوط مدن كبري في أوكرانيا

آيفون الغلابة بـ 7000 جنيه فقط

رونالدو يسجل ويقود النصر لنهائي كأس الملك سلمان على حساب الشرطة العراقي

تدوين الأسعار على الأرز .. الغرف التجارية تكشف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للحامل عند تناول الممبار ؟

فين مستحقاتي| حقيقة فسخ عقد نجم الزمالك..وهذا سبب عدم قيد هذا اللاعب

بعد المايوه.. إطلالات أثارت ضجة لـ ابنة عمرو دياب خلال الأسبوع

فستان زفاف.. بشرى تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

ضربة قوية لـ الدولار.. ماذا يحدث؟

بعد الزيادة| احذر.. 3 حالات تتسبب في قطع معاش تكافل وكرامة

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ