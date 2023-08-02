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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأسعار تنهار..موبايل أندرويد جديد بكاميرا 50 ميجابكسل والسعر 3000 جنيه

الأسعار تنهار..موبايل
الأسعار تنهار..موبايل أندرويد جديد بكاميرا 50 ميجابكسل والسع

أطلقت شركة ZTE  زد تي إي هاتفها الذكي الجديد ZTE XiaoXian 50 وهو موجه لفئة الميزانية القليلة، خلال حدث إطلاق المنتج. لنلق نظرة على مواصفات الجهاز.

 

سعر ومواصفات هاتف ZTE XiaoXian 50

 

يتميز هاتف ZTE XiaoXian 50 بشاشة عرض LCD بقياس 6.52 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل وتدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، ونطاق ألوان NTSC بنسبة 83%.

يعمل الهاتف بمعالج Purple Light Exhibition Sharp T760 5G، الذي تم تصنيعه باستخدام عملية EUV بحجم 6 نانومتر. ويتميز المعالج بـ 4 × 2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 + 4 × Cortex-A55 ويتم تركيبه مع GPU Mail G57. ويبلغ تقييم المعالج حوالي 400,000 نقطة في اختبار AnTuTu، وهو مستوى أداء يتفوق على معالج Kirin 810. وفيما يتعلق بالتخزين، يأتي الجهاز بنسختين: 4 جيجابايت + 128 جيجابايت و 6 جيجابايت + 128 جيجابايت. ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهة مستخدم MyOS 13.

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وبالنسبة للكاميرا، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل. ويحتوي الهاتف الجديد على بطارية مدمجة بقوة 4000 مللي أمبير ويدعم الشحن بقوة 5 واط.

يدعم الهاتف كل من SA/NSA dual-mode 5G لتوفير توصيل أسرع، بالإضافة إلى دعم Dual SIM، Dual Standby، و Wi-Fi Dual-band. وتحت الغطاء، يحتوي الجهاز على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 5 واط.

يأتي هاتف ZTE XiaoXian 50 مع منفذ سماعات رأس بحجم 3.5 ملم ومحرك أداء ZTE Lingxi، ويعد بالاستقرار النظامي لمدة 48 شهرًا. ويوفر الجهاز ما يصل إلى 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية الافتراضية.

وبالنسبة للمستخدمين الأكبر سنًا، يتضمن الهاتف عشرة ميزات مخصصة، بما في ذلك الأيقونات الكبيرة والخطوط الكبيرة والصوت العالي، وغيرها من الوظائف مثل برنامج WeChat Mini Program للوصاية عن بُعد والحماية من التطبيقات والاحتيال والتحريض.

يأتي هاتف ZTE XiaoXian 50 بخيارين لونين الرمادي والأخضر. ويتوفر بنسختين: 4 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 97 دولارًا (أي ما يعادل 3000 جنيه مصري تقريبا )، و 6 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 111 دولارًا. وتتميز تصميم الهاتف بملمس نايلوني تقليدي وخطوط ذهبية مشعة وخطوط CD رمادية.

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