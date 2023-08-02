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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة من العيار الثقيل..اعرف مواصفات موبايل سامسونج Galaxy S24 الجديد

اعرف مواصفات موبايل
اعرف مواصفات موبايل سامسونج Galaxy S24 الجديد قبل أي حد

تستعد شركة سامسونج  الكورية الجنوبية لإطلاق سلسلة Galaxy S24 المنتظرة بفارغ الصبر في وقت مبكر من العام المقبل، وكشفت التسريبات الأخيرة من المسرب Ice Universe بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام بشأن المواصفات والشاشة والبطارية والتصميم.

مواصفات البطارية:


من المتوقع أن ترى الطرازات القادمة Galaxy S24+ و S24 Ultra تحسينات في سعة البطارية. تظهر قاعدة بيانات شهادة TUV أن الطراز S24+ سيتميز ببطارية بسعة 4755mAh (القيمة النموذجية 4900mAh) ، بالمقارنة مع سعة البطارية البالغة 4700mAh في الطراز S23+.

أما الطراز S24 Ultra ، فيحتفظ بسعة البطارية السابقة وهي 4855mAh (القيمة النموذجية 5000mAh). هناك أيضًا شائعات تشير إلى أن سلسلة S24 قد تدعم شحنًا أسرع بقوة 65 واط ، باستخدام تقنية بطارية السيارات الكهربائية.

 

المعالج والأداء:


ظهر الهاتف Samsung Galaxy S24+ في نتائج اختبار Geekbench 6 ، حيث كشفت عن درجة أداء النواة الواحدة 2233 ودرجة أداء النواة المتعددة 6661. ويؤكد الاختبار أن الطراز S24+ سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ومع ذلك، قد لا تستخدم سلسلة Galaxy S24 معالجًا واحدًا فقط، حيث أكد المسرب Ice Universe عودة معالج Samsung Exynos 2400. من المتوقع أن يحتوي Exynos 2400 على 10 نوى CPU ويتجاوز درجة أداء وحدة معالجة الرسومات GPU لمعالج Snapdragon 8 Gen 3. وينتظر الجميع بفارغ الصبر الأداء الفعلي لهذا المعالج، ومن المتوقع أن يأتي هذا المعالج في بعض مناطق أوروبا وآسيا.

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التصميم:


من الناحية التصميمية، من المتوقع أن تتميز طرازات Galaxy S24 و S24+ بشاشة LTPO بحواف أضيق، وفقًا لمسرب الأخبار Ice Universe. أما بالنسبة للطراز Galaxy S24 Ultra ، فيرجح أن يحتفظ بلغة التصميم الخاصة بالطراز السابق S23 Ultra، مع إمكانية إضافة إطار تيتانيوم.

 

الشاشة والكاميرا:


من المتوقع أن يزيد حجم شاشة Galaxy S24+ قليلاً إلى 6.65 بوصة من شاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.6 بوصة للطراز السابق. قد لا يتضمن Galaxy S24 Ultra قدرات التكبير المتغير، وسيبقى عنده نفس ترتيب الكاميرا الرباعية للطراز السابق. ومن غير المرجح ترقية كاميرا السيلفي.

مع هذه التحسينات الواعدة في سعة البطارية وقوة المعالجة والتصميم، تتجه سلسلة Galaxy S24 من سامسونغ لتكون إضافة مثيرة للسوق الهاتف الذكي. وننتظر الكشف الرسمي بفارغ الصبر، فهناك المزيد من التسريبات في الطريق. فابقوا على اطلاع.

S24 GALAXY S24 S24 Ultra Samsung Galaxy S24

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