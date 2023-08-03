آيفون الغلابة.. موبايل Realme C53 بنفس التصميم وسعر رخيص جدا

إذا كنت تبحث عن هاتف اقتصادي شيك من ريلمي فلابد ان تتعرف على هاتف Realme C53 حيث يأتي بشاشة من نوع IPS مقاس 6.74 بوصة ودقة FHD+ بتردد 90 هيرتز ومعالج من نوع Unisoc Tiger T612 مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 واط .. فدعونا نتعرف على المواصفات الكاملة لهاتف Realme C53 وما هي أهم مميزاته وعيوبه على النحو التالي فيما يلي.

يتميز Realme C53 بشاشة LCD بمقاس 6.74 بوصة ودقة HD+ بدقة 1600 × 720 بكسل. توفر الشاشة معدل تحديث 90 هرتز وتدعم معدلات أخذ العينات بتردد يصل إلى 180 هرتز. يمكن للشاشة الوصول إلى مستوى سطوع 560 نيت.

فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، يتميز الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل بالإضافة إلى مستشعر مساعد بدقة 2 ميجابكسل، بينما يتميز الجهاز بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. تعمل Realme C53 بمعالج Unisoc T612 مع واجهة المستخدم Realme UI T Edition المستندة إلى Android 13. يأتي مع ذاكرة LPDDR4x RAM وتخزين eMMC 5.1.

فيما يتعلق بالاتصال، يدعم الهاتف بطاقتي SIM و 4G و WiFi ثنائي النطاق و Bluetooth 5.0. كما يتضمن فتحة بطاقة MicroSD ومقبس سماعة رأس بقطر 3.5 ملم ومنفذ USB Type-C للراحة المضافة. يتميز الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ولكن سرعة الشحن محدودة إلى 18 وات.

هل يجب عليك شراء Realme C53؟

تعتبر Realme C53 خيارًا جيدًا لذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 جيجابايت وسعة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت. إنها حزمة متكاملة مع تصميم جذاب للعين وكاميرا أساسية جيدة بشكل مفاجئ. لا يوصى بشراء الإصدار بسعة 6 جيجابايت + 64 جيجابايت من الهاتف، حيث تتوفر بدائل أفضل من Realme نفسها.

إذا كنت لا تهتم بالكاميرا وتريد شحنًا أسرع ، فعليك اختيار Realme Narzo N53. إذا كنت تريد شاشة أفضل ومعالجًا أسرع ، فعليك اختيار Realme C55 أو Realme Narzo N55.

تغطي Realme الفئة السعرية روبية بالأجهزة الأربعة المذكورة أعلاه مع اختلافات طفيفة. إنها حركة ذكية حقًا من العلامة التجارية.

ومع ذلك ، يجدر بالملاحظة أن أيًا من هذه الهواتف الذكية لا تدعم 5G. لا أعتبر ذلك عيبًا. ولكن إذا كنت تخطط لاستخدام الهاتف لفترة أطول ، فقد ترغب في البحث عن جهاز آخر ، مثل Redmi 12 5G بسعر استثنائي.

سعر هاتف Realme C53 :-

• في مصر للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 7000 جنية ( ضمان دولي ) .