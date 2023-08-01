بكاميرا 108 ميجابكسل وسعر اقتصادي..Realme تطلق موبايلات جديدة بأسعار مذهلة

أطلقت سلسلة ريلمي Realme 11 في وقت سابق من هذا العام ب 3 إصدارات - Realme 11 و Realme 11 Pro و Realme 11 Pro+. تحمل الهواتف الثلاثة جميعًا اتصال 5G، ونحن الآن نحصل على إصدارين جديدين للسوق العالمية - Realme 11 5G المُقدم في تايوان و Realme 11 4G الذي يُعلن عنه لأول مرة في فيتنام.

كما توحي أسماؤهم، يتميز الإصدار الأول باتصال 5G عبر شريحة Dimensity 6100+ وهو أيضًا أول هاتف يتم إطلاقه بهذه الشريحة. يأتي Realme 11 4G بشريحة Helio G99.

يأتي هاتف Realme 11 5G بشاشة IPS LCD بقياس 6.72 بوصة ودقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. يأتي الإصدار 4G بشاشة أصغر بقياس 6.4 بوصة ويستخدم تقنية AMOLED مع دقة FHD+ ومعدل تحديث 90 هرتز.

يتميز كل من الجهازين الجديدين بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، مع وجود قطعة إضاءة في الوسط في الإصدار الخاص بالاتصال 5G، بينما يتم وضع القطعة في الزاوية اليسرى في الإصدار 4G.

كما تختلف الكاميرات الخلفية في الهاتفين، حيث يأتي Realme 11 5G بمستشعر رئيسي ISOCELL HM6 بدقة 108 ميجابكسل بالإضافة إلى مساعد عمق بدقة 2 ميجابكسل. يأتي Realme 11 4G بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل ومستشعر أحادي اللون بدقة 2 ميجابكسل.

يعمل الهاتفان الجديدان بنظام Realme UI 4.0 المستند إلى Android 13، ويتميز كل منهما ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن SuperVOOC بقوة 67 واط.

أسعار هواتف Realme الجديدة

يأتي Realme 11 4G بألوان سوداء وذهبية، وتبدأ الأسعار من (312 دولارًا) لنسخة 8/128 جيجابايت وتصل إلى (337 دولارًا) للنسخة 8/256 جيجابايت.

يتوفر هاتف Realme 11 5G أيضًا بألوان سوداء وذهبية بسعر يبدأ من (286 دولارًا) للنسخة 8/256 جيجابايت.