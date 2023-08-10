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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحسن الأحوال الجوية على هذه المناطق.. بيان هام من الأرصاد

صدى البلد

تنال نشرة هيئة الأرصاد الجوية اهتماما كبيرا من المصريين، للتعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بعد أن شهدت البلاد ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة.

وأعلنت هيئة الأرصاد عن مزيد من التحسن فى الأحوال الجوية على مناطق شمال البلاد، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس، اليوم الخميس 10 أغسطس، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

الظواهر الجوية


كشفت هيئة الأرصاد عن وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين


بالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية .


وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس  على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 33 25
العاصمة الادارية 34 25
6 اكتوبر 34 25
بنهــــا 33 24
دمنهور 33 24
وادى النطرون 34 23
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 34 25
الزقازيق 34 25
شبين الكوم 33 25
طنطا 33 24
دمياط 32 25 
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 35 24
السويس 35 25
العريش 33 24
رفح 32 24
رأس سدر 40 26
نخل 38 17
كاترين 33 16
الطور 36 24
طابا 36 25
شرم الشيخ 40 30
الاسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 25
السلوم 32 24
سيوة 36 23
رأس غارب 39 29
الغردقة 41 30
سفاجا 39 29
مرسى علم 40 30
شلاتين 40 31
حلايب 37 30
أبو رماد 38 30 
رأس حدربة 37 29
الفيوم 36 24
بني سويف 37 24
المنيا 37 23
أسيوط 39 25
سوهاج 41 27
قنا 42 28
الأقصر 43 29
أسوان 43 29
الوادى الجديد 45 30
أبوسمبل 43 30

الأرصاد هيئة الأرصاد الطقس درجات الحرارة الظواهر الجوية

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