الاتحاد للطيران تعلن زيادة رحلاتها بين أبو ظبي والقاهرة

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن زيادة عدد رحلاتها الأسبوعية إلى القاهرة اعتبارا من يناير المقبل 2024، ليصل إلى 21 رحلة أسبوعيا، بمعدل 3 رحلات يوميا.

يأتي لك ضمن خطتها لتطوير شبكة وجهاتها الدولية وتوسيع شبكة الخطوط في عدة دول حول العالم.

وبحسب بيان الاتحاد للطيران، فإن الزيادة التي شهدها خط أبوظبي - القاهرة، هي إضافة 5 رحلات أسبوعية، مما يعزز الروابط بين أبوظبي والعاصمة المصرية.

وقالت الشركة إن زيادة عدد الرحلات إلى الأسواق الدولية الرئيسية، يأتي لدعم النمو الاقتصادي والسياحي في أبوظبي، وأيضا تسهيل إمكانيات الوصول إلى الوجهات المختلفة وتعزيز مكانة الإمارة كمركز للمسافرين الدوليين.

وأضافت الشركة، أنه من خلال تقديم المزيد من خيارات السفر ورحلات الربط السلسة، نهدف إلى جذب عدد متزايد من الزوار إلى أبوظبي ، ودفع النمو الاقتصادي للإمارة مع إثراء تجربة السفر لمسافرينا.

وكانت الاتحاد للطيران قد أعلنت في وقت سابق من العام عن إطلاق تسع وجهات جديدة، وهي مالقة وميكونوس ولشبونة وكولكاتا وسانت بطرسبرغ ودوسلدورف وكوبنهاجن وأوساكا وبوسطن. بالإضافة إلى ذلك، نشرت شركة الطيران هذا الأسبوع خطين جديدين إلى شبه القارة الهندية، كوزيكود وتريفاندرم على أن تبدأ تشغيل الرحلات إليهما في يناير 2024.