الفرق كبير.. علامات تدل على الرجل الشكاك والغيور

الإنسان يمتلك العديد من المشاعر، وتتجلى هذه المشاعر في سلوكياته وتفاعلاته مع شريكة حياته، وتحدث بعض هذه المشاعر نتائج إيجابية تقوي العلاقات وتزيد من الاستقرار والأمان في العلاقة، ومن بينها أيضًا تلك المشاعر التي تسبب سلوكًا سيئًا يؤدي إلى تشكيكه في شريكة حياته أو تعريضها للإساءة.

عليك فهم مشاعره وسلوكياته بشكل جيد ومحاولة التحكم فيها وتوجيهها بطريقة تخدمه ولا تسبب أذى أو إحراج له ولشريكته.

نوضح اليوم من خلال موقع صدى البلد الفرق بين الغيرة والشك.

يوجد اتجاهان من الغيرة وهما :

الموقف السلبي: عندما تهيمن أفكار النواقص على تفكير شريكك، مما يجعله ينمي الكراهية والبغضاء، أو إجباره على الأنسحاب ، أو التعامل معك بطريقة عدائية.

الاتجاه الإيجابي: الغيرة شعور يربط شخصًا بآخر ، وهو شعور الخوف الذي ينبع من داخل شريكك خوفاً على فقدانك بسبب حبه لكي ، وأنه لا يستطيع العيش بدونك ، مما يدفعه إلى اتخاذ كل الطرق الممكنة، وإبعادك عن أي مؤثرات خارجية قد تؤدي بكما إلي توتر العلاقة أو البعد يوماً ما.

أما الشك فهو شعور سيء يدفع الإنسان إلى التصرف بعدوانية تجاه نفسه وأتجاه شريكة حياته لأنه فقد الثقة بنفسه وبالآخرين ، خاصة عندما لا يكون هناك سبب واضح ومنطقي للشك ، لذلك لا يجب أن تسمحي لنفسك بذلك ، لأنها غالبًا ما تكون خاطئة ، والشكوك تجعل الإنسان يفسر سلوك الآخرين بطريقة خاطئة مثل معتقداته وتفكيره وسوء ظنه المستمر بكل من حوله.

وهذه بعض الصفات للرجل الشكاك :

- يفتش في هاتفك المحمول

- سيطلب منك أصغر التفاصيل عن أي شخص تتعامل معه

- يخلق معكي مشكلات بدون سبب واضح

- السيطرة علي تحركاتك

- يبقيك بعيداً عن اصدقاءك

- يتهمك بالكذب طوال الوقت

- تجديه امام عملك أو منزلك بدون ما يخبرك انه قادم

وهذه بعض الصفات للرجل الغيور :

- يغضب عندما يقدم لكي هدايا من شخص أخر

- يشعر بالذعر عندما تمدحين رجل غيره

- لا يريد ان رجل يتغزل فيكي

- لا يريد ان تبتسمي لرجل أخر

- لا يريدك ان تتعاملي مع اي رجل آخر، حتى وان كان في حدود العمل

- لا يريدك ان ترتدي ملابس مكشوفة لكي لا تثيري إعجاب الآخرين