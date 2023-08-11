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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

50 مليون جنيه.. سقوط تاجريّ مخدرات بتهمة غسل أموال في أراضٍ وسيارات بالشرقية

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الشرقية) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بـ (شراء العقارات والأراضي وشراء السيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

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قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 

50 مليون جنيه الأجهزة الامنية العقارات والأراضي المواد المخدرة شراء العقارات وزارة الداخلية غسل أموال

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