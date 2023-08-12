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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل الشرقية تنظم مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة الصحة المهنية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية ندوة توعية في مجال السلامة والصحة المهنية، في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" التي اطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة،  بالتنسيق مع شركة الإستثمارات الصناعية (فل) لكح جروب، بمشاركة مسئولي السلامة والصحة المهنية من 15 شركة ومنشأة صناعية كبرى بمدينة العاشر من رمضان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تكثيف التوعية والتثقيف حول اساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للعاملين بالمنشآت للحفاظ على العمال والممتلكات من المخاطر التي تهدد بيئات العمل في القطاعات والصناعات المختلفة لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية.

وأوضح أحمد عبد الهادي مدير المديرية ؛ أن الندوة بدأت بالتعريف بأهداف المبادرة ثم عرض لخطة الإخلاء قدمته المهندسة كريمان محمود من مكتب السلامة بالعاشر من رمضان، تلاها عرض فيلم تسجيلي لمنظومة السلامة بالشركة الراعية، وفي كلمة لمدير المديرية خلال المبادرة ثمن فيها جهود وزارة العمل في تبني عدد من المبادرات البناءة والتي تهدف إلي تحقيق الصالح العام للعامل المصري وتوفير بيئة عمل آمنة، مقدماً الشكر والتقدير للشركة الراعية لأستضافتها المبادرة، وكذلك الشركات المشاركة بالفعاليات المبادرة.                          

واشار إلى أن الهدف من المبادرة يتمثل في نشر ثقافة السلامة المهنية كمحور أساسي من محاور التنمية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وللحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، كما ثمن المهندس هشام النجار رئيس مجلس الإدارة ب(لكح )جروب جهود وزارة العمل والمديرية، مقدماً الشكر لوزير العمل على حرصه علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بكافة أرجاء الدولة المصرية داخل منشآت القطاع الخاص.

وأضاف مدير المديرية ان الندوة تضمنت 3 محاضرات علمية متخصصة قدم المحاضرة  الاولى منها المهندس نبيل عمر  مدير ادارة السلامة والصحة المهنية بشركة (فل)للإستثمارات الصناعية بعنوان : خطة الطواريء والمخاطر الكيميائية، كما تناولت المحاضرة الثانية: الخدمات الصحية للعمال الوارده بقانون العمل ألقاها المهندس سيد عبدالمنعم سيد مكتب السلامة بالعاشر من رمضان، اما المحاضرة الثالثةالتي ألقتها المهندسة كريمان محمود من مكتب السلامة تحت عنوان: أهمية ومفهوم السلامة والقرارات الوزارية، كما شملت الندوة استعراض قصص وتجارب نجاح  لبعض الشركات المشاركة،. وفي ختام الندوة تم أهداء الدروع للمديرية والشركة وشهادات التقدير للمشاركين، وشارك في الندوة عبدالناصر البكري عضو مجلس الإدارة للشركة، وفريق عمل من مكتب السلامة تفتيش العمل بمنطقة العاشر من رمضان ومديرية العمل بالشرقية.

 

 

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