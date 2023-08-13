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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجنب الكذب ولا تسمح باقتحام خصوصيتك.. 5 حيل لمواجهة الأسئلة الفضولية

5 حيل لمواجهة الأسئلة
5 حيل لمواجهة الأسئلة الفضولية

يشتكي الكثير من الأشخاص من وجود بعض الفضوليين فى حياتهم، الذين يحاولون بشتي الطرق اقتحام الشخصية باسم الزمالة أو الصداقة أو القرابة، وفى الحقيقة أن هؤلاء الأشخاص مزعجوز للغاية ويحتار الكثيرون فى الرد على أسئلتهم الفضولية. 

كشف الدكتور سلمان إمام الطبيب النفسي، لـ صدى البلد، عن 5 حيل لمواجهة الأسئلة الفضولية بأدب وتحافظ على خصوصيتك:

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 5 حيل لمواجهة الأسئلة الفضولية

استخدام التشتيت: عندما يطرح شخص سؤالًا فضوليًا، يمكنك تحويل الانتباه بلطف إلى موضوع آخر. على سبيل المثال، يمكنك قول "أتفهم فضولك، ولكن هل ترغب في مناقشة موضوع آخر؟".

الرد بشكل عام: بدلاً من إعطاء تفاصيل شخصية، يمكنك الرد بشكل عام وغير محدد، على سبيل المثال، يمكنك قول "أنا أفضل عدم مناقشة تفاصيل شخصية حول هذا الموضوع" أو "أنا أحب الحفاظ على خصوصيتي في هذا الأمر".

الابتسامة والتغاضي: يمكنك التعامل مع الأسئلة الفضولية بابتسامة وتجاهلها بلطف، يمكنك أن تعبر عن عدم الاستجابة للسؤال بشكل مباشر وتحول المحادثة إلى موضوع آخر.

تقديم إجابة غير مباشرة: يمكنك تقديم إجابة تكون صحيحة من ناحية معينة ولكنها لا تكشف الكثير من المعلومات الشخصية، على سبيل المثال، إذا سألك شخص عن عمرك، يمكنك القول "أنا في منتصف الثلاثينيات" بدلاً من إعطاء رقمًا محددًا.

تحويل السؤال: إذا كنت غير راغب في الإجابة على السؤال، يمكنك تحويل السؤال إلى الشخص الآخر، يمكنك قول "وأنت؟ ما رأيك في هذا الموضوع؟" وبذلك تحول المحادثة بعيدًا عنك.

تذكر أنه يمكنك استخدام هذه الحيل بلطف واحترام، وقد يتطلب الأمر بعض التدريب للتعامل مع مواقف محددة، يجب أن تكون صادقًا واضحًا في توجيهك للآخرين، ولكن يمكنك أيضًا الحفاظ على حدود خصوصيتك وعدم الشعور بالضغط للكشف عن تفاصيل شخصية لا ترغب في مشاركتها.

الأسئلة الفضولية حيل لمواجهة الأسئلة الفضولية استخدام التشتيت الرد بشكل عام المعلومات الشخصية تجنب الكذب ​​​​​​​health

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