رئيس جامعة الجلالة: ‏لدينا برامج جديدة ومواكبة لسوق العمل

‏قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، إن ‏جامعة الجلالة جامعة جديدة ولكن ولدت عملاقة كما قال الرئيس السيسي سابقا "أنا هوريكم جامعة لم تشهدوها من قبل".



وتابع ‏خلال لقاء له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن جامعة الجلالة بدأت في عام 2020 وكان الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية أن يكون لدينا طريقة تعليم مختلفة وجامعة الجلالة تتميز بالبرامج والفرق بين الكلية والبرنامج أن الكلية يكون بها عدة برامج.

جامعة الجلالة

‏وأضاف أنه كان الهدف أن يكون لدينا برامج جديدة ومواكبة لسوق العمل والمتطلبات الجديدة.