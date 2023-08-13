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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح للتعامل مع الخلافات في العلاقة الزوجية

نصائح للتعامل مع
نصائح للتعامل مع الخلافات في العلاقة الزوجية

العلاقة الزوجية هي أكثر علاقة تساعد الشخص على اكتشاف ذاته وتطوير حالة وعيه، لذلك تكون الخلافات ونقاط الاستفزاز في العلاقة مصدرا لاكتشاف الذات السفلى لدى الشخص حتى يتمكن من الارتقاء بها إلى الذات العليا. وهنا يحدث التطوّر المطلوب والذي يخدم رسالة الشخص في الحياة. 

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نصائح للتعامل مع الخلافات في العلاقة الزوجية

قدمت مدربة التنمية الذاتية شروق جلولي ى تصريحات خاصة لصدى البلد، بعض النصائح للتعامل مع الخلافات في العلاقة الزوجية والتى تتمثل فيما يلي :

نصائح للتعامل مع الخلافات في العلاقة الزوجية

حافظ على هدوءك: عندما تواجه خلافًا، حاول الحفاظ على هدوئك وتجنب الانفعالات العاطفية القوية. التحكم في ردود الفعل العاطفية يمكن أن يساعدك على التفكير بوضوح واتخاذ قرارات منطقية.

استمع بتفهم: قم بالاستماع الفعّال لشريكك وحاول فهم وجهة نظره. لا تقاطعه ولا تقاطعها ولا تدافع بشكل فوري. اتركه يعبر عن مشاعره وأفكاره بحرية، وعندما ينتهي، قم بتعبئة تعليقاتك بشكل محترم وواضح.

تعلم فن التفاوض: حاول البحث عن حلول تفاوضية قابلة للتنفيذ. ابحث عن مناطق التوافق والتوصل إلى تسويات تلبي احتياجات الطرفين. التفاوض يتطلب التنازل والمرونة من الجانبين، لذا كن مستعدًا لإيجاد حلول مرضية للطرفين.

تحدث بلطف واحترام: حافظ على لباقتك واحترامك أثناء المناقشة. تجنب استخدام اللغة العدائية أو الإساءة الشخصية. قم بتعبير أفكارك ومشاعرك بلطف واستخدم "أنا" بدلاً من "أنت" لتجنب اللوم المباشر.

لا تجعل الماضي يسيطر: حاول عدم استخدام الأخطاء الماضية أو الخلافات السابقة في كل مناقشة جديدة. اركز على القضية الحالية وحاول حلها بشكل منفصل.

ابحث عن حلول مشتركة: اعملوا سويًا على إيجاد حلول يمكن للجانبين قبولها وتنفيذها. الهدف هو الوصول إلى حل يلبي احتياجات الطرفين ويعزز العلاقة.

استعن بالمساعدة الخارجية: إذا كانت الخلافات مستمرة وصعبة التحكم فيها، فقد يكون من الجيد البحث عن المساعدة الخارجية. يمكن لمستشار الأزواج أو الاستشاري الزوجي أن يقدم أدوات واستراتيجيات للتعامل مع الخلافات وتعزيز الاتصال بينكما.

تذكر أن الخلافات هي جزء طبيعي من العلاقات الزوجية، وأنها يمكن أن تكون فرصة للنمو والتعلم. بطبق هذه النصائح، يمكنك تحسين التواصل وحل الخلافات بشكل بناء في علاقتك الزوجية.

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