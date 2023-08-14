بوتين: منفتحون على تعميق التعاون العسكري مع كل المدافعين عن مصالحهم الوطنية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا منفتحة على تعميق الشراكة والتعاون العسكري التقني مع جميع الدول التي تدافع عن مصالحها.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الاثنين، في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، بحضور دولي كبير.

وقال بوتين إن موسكو مستعدة لتطوير الشراكة التكنولوجية والتعاون العسكري التقني مع البلدان الأخرى و"كل من يدافع عن مصالحه الوطنية وطريق التنمية المستقل".

وأضاف أن حوالي 80 مؤسسة تعرض منتجاتها العسكرية في منتدى "آرميا – 2023"، معربًا عن أمله في أن يسمح المنتدى بتعزيز الشراكة العسكرية والتقنية لضمان الأمن في العالم.

وأشار إلى أن سوق المنتجات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي آخذ في الازدياد في روسيا، موضحًا أن موسكو تقترح تطوير التعاون في مجال تدريب الكوادر والعسكريين وتنظيم المناورات.