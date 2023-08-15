أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. قمة العلمين تؤكد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

أخبار مصر.. عقدت قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية في مدينة العلمين الجديدة .. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

ضرورة إنهاء الاحتلال.. نص البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية بالعلمين

عقدت قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية في مدينة العلمين الجديدة ، وجاء نص البيان الختامي لها كالتالي:

1. استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في قمة ثلاثية، صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، و الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في العلمين يوم ١٤ أغسطس ۲۰۲۳، وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.



عام من الانجازات.. جهود وزارة العمل في تأهيل وتدريب الأيدي العاملة

أصدرت وزارة العمل اليوم الإثنين، "إنفوجرافاً" يَرصُد بالأرقام أبرز الأنشطة، خلال عام ، وذلك بمُناسبة مرور سنة على تولي وزير العمل حسن شحاتة حقيبة "العمل"، وتأديته- في مثل هذا اليوم- اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ حيث حرص وزير العمل منذ تولي حقيبة العمل على إطلاق توجيهات مباشرة إلى جميع العاملين بالديوان العام، والإدارات المركزية، ومديري المديريات،بتفعيل وترسيخ ثقافة الثقة بين المواطن والوزارة ، من خلال التعامل بمصداقية في تقديم الخدمات للمواطنين .

تفاصيل انتشار متحور أوميكرون الجديـد EG5

نشر الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، معلومات عن متحور أوميكرون الجديـد EG5.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

عباس شراقي يكشف أضرار التخزين فى سد النهضة على الدول الثلاث

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن إثيوبيا بدأت التخزين الرابع لسد النهضة 14 يوليو 2023، وهو خطوة هندسية لاإرادية بعد زيادة ارتفاع الجانبين والممر الأوسط حتى مستوى يتراوح بين 620 -625 متر فوق سطح البحر، ولا تستطيع الحكومة الاثيوبية إيقافه سوى استمرار فتح بوابتى التصريف (60 - 70 مليون م3/يوم) أو غلقهما.

البيئة تطلق مشروع تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء بالتعاون مع الأمم المتحدة

أكد رئيس جهاز شئون البيئة، الدكتور علي أبو سنة، أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات لتفعيل مفهوم المدن المستدامة بشرم الشيخ، بالتوازي مع تطوير فكرة مشروع (جرين شرم) لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء، من خلال عدد من مشروعات البنية التحتية والخدمية التي تم تخطيطها وتنفيذها على أسس مستدامة، بجانب تنفيذ إجراءات الحفاظ على التنوع البيولوجي مؤخرًا.

الإنجيلية: تقنين الكنائس في عهد السيسي لم يحدث على مدى 200 عام

قال الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية إن الدولة لعبت دورا كبيرا فى تقنين أوضاع الكنائس فالكنيسة الإنجيلية كان لديها 1500 كنيسة، كان مسجل منها 500 كنيسة وفى خمس سنوات تم تقنين 500 كنيسة وبيت مؤتمرات أى ما تم خلال خمس سنوات يساوى ما تم فى 200 عام من تقنين أوضاع الكنائس.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

حجازي وشحاتة يشهدان توقيع 5 بروتوكولات تعاون لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وحسن شحاتة وزير العمل توقيع 5 بروتوكولات تعاون واتفاقات مع اتحاد الصناعات المصرية لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، وهي مدرسة البنك الأهلى المصرى لتكنولوجيا الصناعات الغذائية، تخصصات (ميكانيكا وكهرباء، ومراقبة جودة وسلامة الغذاء)

تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة تؤدي للمحاكمة العسكرية.. والنقل: تكلفنا مليون جنيه

وجهت وزارة النقل تحذيرا عاجلا لـ المواطنين بسبب ظاهرة خطيرة بعد تعرض قطار للرشق بـ الحجارة؛ ما أدى إلى إتلاف عدد كبير من زجاج القطار، إضافة إلى تعريض حياة المواطنين للخطر.