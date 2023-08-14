تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة تؤدي للمحاكمة العسكرية.. والنقل: تكلفنا مليون جنيه

وجهت وزارة النقل تحذيرا عاجلا لـ المواطنين بسبب ظاهرة خطيرة بعد تعرض قطار للرشق بـ الحجارة؛ ما أدى إلى إتلاف عدد كبير من زجاج القطار، إضافة إلى تعريض حياة المواطنين للخطر.

تعريض حياه قائدي القطارات والركاب للخطر

وأكد بيان وزارة النقل "خطورة استمرار هذه الظاهرة السلبية، على الرغم من حملات التوعية المستمرة التي تقوم بها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عبر وسائل الإعلام المختلفة للتصدي لها، وتتسبب هذه الظاهرة الخطيرة في تعريض حياه قائدي القطارات والركاب للخطر وتعطيل مسير القطارات وتلفيات بالجرارات والعربات التي هي ملك للشعب، التي يتم إصلاحها وصيانتها من ميزانية السكة الحديد، مما يشكل عبئًا إضافيًا على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب".

ظاهرة خطيرة

وأهابت وزارة النقل، في بيانها، بالمواطنين "للمشاركة معها في التوعية من هذه الظاهرة السلبية الخطيرة حفاظا على أرواح المواطنين، وعلى العربات والجرارات والقطارات التي هي ملك للشعب".

ويتعرض راشقو القطارات بالحجارة للمحاكمة العسكرية، ووفق وزارة النقل، فإن ظاهرة رشق القطارات بالحجارة والطوب تكلف الدولة نحو مليون جنيه سنويا.

ظاهرة خطيرة.. قطار مطروح- القاهرة

وكان قطار رقم ٩٤٣/٩٤٢ مطروح- القاهرة بتركيب 8 عربات درجة ثالثة مكيفة والذي وصلت رحلته مساء السبت الموافق 12 أغسطس إلى محطة رمسيس تعرض للرشق بالحجارة خلال رحلته من مطروح للقاهرة ما أدى إلى إتلاف عدد كبير من زجاج القطار إضافة إلى تعريض حياة المواطنين للخطر نتيجة هذا السلوك السلبي.

جدير بالذكر أن جميع قطارات التشغيل اليومي أصبحت جديدة ومجددة بكافة الخطوط وفي إطار التقدم الكبير في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب الذي أصبح ملموساً على أرض الواقع وفي ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة لإحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في القطاع.