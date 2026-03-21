قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ السويس: إزالة فورية لتعديات على الأراضي خلال أيام عيد الفطر المبارك
عيار 21 نزل 700 جنيه من القمة| تراجع حاد في أسعار الذهب ثاني أيام العيد
علاء فاروق: نعمل على مدار الساعة لضمان استقرار منظومة الإنتاج الزراعي
بسبب الرقص في الشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 7 أجانب مع 4 أشخاص في الجيزة
بيراميدز يتأخر أمام الجيش الملكي بهدف نظيف في الشوط الأول
تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
بيراميدز يتأخر أمام الجيش الملكي بهدف نظيف
أسعار أنبوبة البوتجاز 2026 بعد زيادة الوقود
مواجهة الحسم.. موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة
ظهور جديد لـ شيرين عبد الوهاب في عيد الأم يثير الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي.. السبب
ضبط 2.2 طن رنجة ولحوم ودواجن مجهولة المصدر بالشرقية
المؤتمر: زيارة الرئيس السيسي للبحرين والسعودية استكمال لجولة خليجية تجسد دعم مصر الكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البابا تواضروس يرسم راهبات جدد ويعزز خدمة الأديرة في الداخل والخارج | صور

ميرنا رزق

تمت اليوم بدير الشهيد مار جرجس للراهبات بالخطاطبة التابع لدير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة، رهبنة تسعٍ من طالبات الرهبنة، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، وذلك لأربعة من أديرة الراهبات بمصر وأستراليا.

وصلى قداسته صلوات رهبنة طالبات الرهبنة، وشاركه ١٠ من الآباء الأساقفة بحضور رئيسات أديرة الراهبات القبطية.

والراهبات الجديدات أربع منهن لدير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة، واثنتين لدير الشهيد مار جرجس والقديسة سفرنيكي بطريق العلمين، واثنتين أخريين لدير رئيس الملائكة ميخائيل في ملبورن بأستراليا، وراهبة واحدة لدير العذارى الحكيمات، بطريق الإسماعيلية.

والراهبات التسع الجديدات، هن:
دير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة:
- الراهبة ميكائيللا.
- الراهبة روفائيللا.
- الراهبة سيرافيما.
- الراهبة دوماديا.

دير الشهيد مار جرجس والقديسة سفرنيكي بطريق العلمين:
- الراهبة دولاجي.
- الراهبة مارينا.

دير رئيس الملائكة ميخائيل في ملبورن بأستراليا:
- الراهبة أنچيللا.
- الراهبة جبرائيللا

دير العذارى الحكيمات، بطريق الإسماعيلية:
- أنچيلينا.

