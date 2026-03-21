قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

جائز شرعُا.. شيخ الأزهر يعلق على حكم التوسل في الدعاء

محمد شحتة

أثار دعاء الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الجدل؛ بعد دعائه في خطبة عيد الفطر المبارك، والذي قال فيه "اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، وبالسر الكامن فيها، لا تجعل لمصر حاجة عند لئيم من خلقك".

وردا على هذا الجدل؛ نستعرض في هذه السطور، رأي شيخ الأزهر في حكم التوسل.

حكم التوسل في الدعاء

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن التوسل جائز شرعا، بأن يقول: بحق النبي أو بحق الصالحين أن تقضي لي كذا وكذا، وهو يزور الولي، فهذا ليس فيه إشكال، وإنما المشكلة في أن يطلب بشكل مباشر من الولي أو الصالح أن يقضي له حاجته في الدنيا فهذه التي لا نقرها، أما التوسل إلى الله بهذا الولي فهذا جائز شرعا.

وأضاف شيخ الأزهر في حلقة سابقة من برنامجه الرمضاني “الإمام الطيب”، أن النبي كان يقول في حديث: "بحق ممشاي هذا، وبحق السائلين عليك أن تقضي لي حاجتي" فهذا الحديث يثبت بأن الإنسان يتوسل إلى الله بممشاه إلى المسجد.

هل التوسل بالنبي في الدعاء حرام شرعا؟

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن علماء الأمة من المذاهب الأربعة وغيرها، أجمعوا على جواز واستحباب التوسل بالنبي- صلى الله عليه وآله وسلم- في حياته وبعد انتقاله- صلى الله عليه وآله وسلم-، واتفقوا على أن ذلك مشروعٌ قطعًا ولا حرمة فيه، كما أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحبٌّ وأحد صيغ الدعاء إلى الله- عز وجل- المندوب إليها، ولا عبرة بمن شذ عن إجماع العلماء.

وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن القول في التوسل بآل بيت رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- وأولياء الله الصالحين؛ فإن جمهور العلماء أكدوا على أنه مشروعٌ ولا حرمة فيه.

الأزهر شيخ الأزهر الإمام الأكبر التوسل خطبة عيد الفطر التوسل بالأنبياء والصالحين اللهم بحق فاطمة وأبيها

