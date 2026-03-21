الحبيب علي الجفري: الشيعة جزء أصيل من نسيج الوطن في الجزيرة العربية وغيرها من البلاد

قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، إن الدنيا قامت ولم تقعد على صاحب الشيخ السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خطيب صلاة العيد في مصر عندما توسل بالنبي وأهل بيته، فاطمة وعلي والحسنين، والذي قال فيه “اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر الكامن فيها لا تجعل لمصر حاجة عند لئيم من خلقك”.

الطائفة الشيعية

وأضاف الجفري، في منشور له على فيس بوك، أن الطائفة الشيعية، بمذاهبها الزيدية والإمامية والإسماعيلية، وإن اختلفنا وإياهم في المعتقدات والاجتهادات، مع تفاوت كبير في درجات الاختلاف مع مذاهبهم، غير أنهم جزء أصيل من نسيج الوطن في سائر دول الجزيرة العربية، والعراق وباكستان، وتركيا، وأذربيجان، وغيرها من البلاد.

وتابع الجفري: وإذا كان فيهم من تم اختطاف ولائه بتضليل نظام ولاية الفقيه العامة، ودعوى المقاومة، وأكذوبة تصدير الثورة الإسلامية، فهؤلاء يُحاسبون على خيانتهم، ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.

تحويل الصراع إلى حرب دينية

وأكد الجفري، أن تحويل الصراع من حرب ذات خلفية سياسية إلى حرب دينية على أساس جهادي، أو على أساس طائفي، هو جريمة وخيانة للدين والوطن معًا، وعواقبه وخيمة بل مخيفة.

وتابع: ولست مع طرفٍ من الدول الكبرى المتنافسة على مصادر الطاقة في هذه الحرب المجنونة، وليس لي انتماء سياسي، غير أن التلاعب بالدين، وجعل أحكام الشرع المصون كالمركب الذي تتلاعب به الرياح وفق الأهواء هو أمر مرفوض، ولا يجوز السكوت عنه.

واستكمل: استقيموا يرحمكم الله، واتقوا الله في إيمان الأجيال المقبلة، وفيما تبقى لهم من ثقة في الدين، وفي المنتسبين إلى خدمته، ولتكن لكم غيرة على الاسم الذي أطلقتموه على جماعتكم من إخوّة المسلمين، أو نسبتكم إلى السلف، أو على هيئاتكم من نصرة النبي وسُنّته، فغدا يرد الناس على حوضه، عطاشًا طامعين في شربة ماء من يده الشريفة، ونحن وإياكم منهم، أعاذنا الله من أن نكون في الفريق الذي يحال بينهم وبينه.