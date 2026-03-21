قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع ليس محكما.. جيش الاحتلال يعترف بفشل اعتراض صاروخ إيراني سقط في ديمونا
سعيد الزغبي: مصر الدولة الوحيدة المقبولة من كافة الأطراف والقادرة على لعب دور الوساطة بمهارة
الترجي يحرز هدف التعادل في شباك الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
صور جديدة من خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي
في صراع البقاء.. تعادل مثير بين غزل المحلة والبنك الأهلي بالدوري
إعلامي يشيد بـ ديانج وتريزيجيه أمام الترجي التونسي
3 مرات في يوم واحد.. الذهب يفقد 185 جنيها من قيمته خلال ثاني أيام عيد الفطر
الأهلي والترجي التونسي| أمير هشام: شوط مثالي للأحمر في كل حاجة
الحبيب علي الجفري: الشيعة جزء أصيل من نسيج الوطن في الجزيرة العربية وغيرها من البلاد
ليفانتي يفوز على ريال أوفييدو 4-2 في الدوري الإسباني
برلماني: زيارة الرئيس السيسي للبحرين والسعودية تعكس دقة التحرك المصري وترسخ معادلة الأمن العربي المشترك
خطوبتهم ولا فين؟ | حقيقة الصور المتداولة لـ ملك زاهر وشريف الليثي.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

محمد شحتة

قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، إن الدنيا قامت ولم تقعد على صاحب الشيخ السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خطيب صلاة العيد في مصر عندما توسل بالنبي وأهل بيته، فاطمة وعلي والحسنين، والذي قال فيه “اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر الكامن فيها لا تجعل لمصر حاجة عند لئيم من خلقك”.

الطائفة الشيعية

وأضاف الجفري، في منشور له على فيس بوك، أن الطائفة الشيعية، بمذاهبها الزيدية والإمامية والإسماعيلية، وإن اختلفنا وإياهم في المعتقدات والاجتهادات، مع تفاوت كبير في درجات الاختلاف مع مذاهبهم، غير أنهم جزء أصيل من نسيج الوطن في سائر دول الجزيرة العربية، والعراق وباكستان، وتركيا، وأذربيجان، وغيرها من البلاد.

وتابع الجفري: وإذا كان فيهم من تم اختطاف ولائه بتضليل نظام ولاية الفقيه العامة، ودعوى المقاومة، وأكذوبة تصدير الثورة الإسلامية، فهؤلاء يُحاسبون على خيانتهم، ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.

تحويل الصراع إلى حرب دينية

وأكد الجفري، أن تحويل الصراع من حرب ذات خلفية سياسية إلى حرب دينية على أساس جهادي، أو على أساس طائفي، هو جريمة وخيانة للدين والوطن معًا، وعواقبه وخيمة بل مخيفة.

وتابع: ولست مع طرفٍ من الدول الكبرى المتنافسة على مصادر الطاقة في هذه الحرب المجنونة، وليس لي انتماء سياسي، غير أن التلاعب بالدين، وجعل أحكام الشرع المصون كالمركب الذي تتلاعب به الرياح وفق الأهواء هو أمر مرفوض، ولا يجوز السكوت عنه.

واستكمل: استقيموا يرحمكم الله، واتقوا الله في إيمان الأجيال المقبلة، وفيما تبقى لهم من ثقة في الدين، وفي المنتسبين إلى خدمته، ولتكن لكم غيرة على الاسم الذي أطلقتموه على جماعتكم من إخوّة المسلمين، أو نسبتكم إلى السلف، أو على هيئاتكم من نصرة النبي وسُنّته، فغدا يرد الناس على حوضه، عطاشًا طامعين في شربة ماء من يده الشريفة، ونحن وإياكم منهم، أعاذنا الله من أن نكون في الفريق الذي يحال بينهم وبينه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

الأرصاد

أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية

مباراة الأهلي ضد الترجي

مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

صورة أرشيفية

مأساة تهز الإسكندرية.. شاب ينهي حياة والدته و5 من أشقائه

ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

خطوبتهم ولا فين؟ | حقيقة الصور المتداولة لـ ملك زاهر وشريف الليثي.. تفاصيل

وليد صلاح الدين

أوضة اللبس.. تفاصيل أزمة جديدة بين وليد صلاح وعضو مجلس إدارة بالأهلي

حالة الطقس

بعد العواصف.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

مجلس الوزراء

إغلاق المحال 9 مساءً والعمل "عن بُعد".. 10 إجراءات استباقية من الحكومة لتأمين الغذاء والطاقة

ترشيحاتنا

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

في حفل عائلي .. خطوبة ملك أحمد زاهر والسيناريست شريف عمرو الليثي

ايناس عز الدين

إيناس عز الدين تهنئ والدتها في عيد الأم: «ربنا يحفظك ويسعدك ويخليكي لينا»

ياسمين عبد العزيز

عمرو محمود ياسين يكشف حقيقة تغير نهاية مسلسل وننسي اللي كان

بالصور

5 آلاف زائر خلال يومي عيد الفطر بحديقة حيوان الزقازيق

حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق

خلال ثاني أيام العيد..إزالة 39 حالة تعدي بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أكياس بلاستيك.. عبير صبري تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

فيديو

فوائد تناول الترمس

فوائد لا تُعد.. الترمس كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد