استقيموا يرحمكم الله.. رسالة عاجلة من الحبيب الجفري إلى السلفيين

وجه الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، رسالة للسلفيين بعد الجدل الدائر بسبب دعاء عيد الفطر، للدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والذي قال فيه "اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر الكامن فيها لا تجعل لمصر حاجة عند لئيم من خلقك".

رسالة عاجلة من الحبيب الجفري إلى السلفيين

وقال الحبيب علي الجفري، في منشور له على فيس بوك: استقيموا يرحمكم الله، واتقوا الله في إيمان الأجيال المقبلة، وفيما تبقى لهم من ثقة في الدين، وفي المنتسبين إلى خدمته، ولتكن لكم غيرة على الاسم الذي أطلقتموه على جماعتكم من إخوّة المسلمين، أو نسبتكم إلى السلف، أو على هيئاتكم من نصرة النبي وسُنّته، فغدا يرد الناس على حوضه، عطاشًا طامعين في شربة ماء من يده الشريفة، ونحن وإياكم منهم، أعاذنا الله من أن نكون في الفريق الذي يحال بينهم وبينه.

وتابع الجفري في منشور له: وهذا أمرٌ اعتدناه من إخوتنا المتسلِّفة عندما يخالف أحدٌ منهجهم في منع التوسل بالذوات المتوفاة إلى موافقة جمهور أهل السنة القائلين بجوازه، لكن وجه التلاعب بالدين على طاولة القمار السياسي هنا هو محاولة ربط الأمر بالحرب التي تدور رحاها، والتأليب على من يخالف منهجهم بإلصاق تهمة التشيع به.

وفي هذا التلاعب مُعْضِلتان أو كارثتان: الأولى: اعتبار محبة أهل البيت وإجلال قدرهم والتوسل بهم مسلكًا مخالفًا لأهل السنة، وإلصاق تهمة الرفض بمن يسلكه، مُتأسّين في ذلك بالنواصب الذي حاولوا تأليب هارون الرشيد على الإمام الشافعي رحمه الله.

أهل السنة يحبون آل البيت والصحابة

وذكر أن أهل السنة الذين يمثلون قلب هذه الأمة وغالبية تعدادها، منهجم يقوم على محبة أهل البيت والصحابة وإجلال قدرهم، رضي الله عنهم أجمعين، ومعرفة حق صلتهم بالنبي، وعدم التفريق بينهم.

وأوضح أن المُعضِلة الثانية: أنهم لم يتورعوا عن إلباس هذه الحرب ثوب الطائفية، وكأنها حرب عقيدة بين السنة والشيعة، وهذا لعمري هو التماهي مع مراد العدو الذي تسرُّه رؤية سائر المنطقة، بل الأمة، وهي تغرق في الاقتتال الطائفي كما فعل بالأمس في العراق وغيرها.

وأضاف أن هذه الخطيئة إن نجح هؤلاء الأغرار في إقناع قصيري النظر من أصحاب القرار بارتكابها، بدعوى نجاح البعد التعصبي العقدي في التحشيد والالتفاف حول الوطن في هذه المرحلة الحرجة، فستكون القاضية على اللحمة الوطنية، وستُغرِق البلاد والعباد في دائرة الاقتتال الطائفي، ولن تقوم لها قائمة، لا قدّر الله ذلك.

وقال الجفري، إن الطائفة الشيعية، بمذاهبها الزيدية والإمامية والإسماعيلية، وإن اختلفنا وإياهم في المعتقدات والاجتهادات، مع تفاوت كبير في درجات الاختلاف مع مذاهبهم، غير أنهم جزء أصيل من نسيج الوطن في سائر دول الجزيرة العربية، والعراق وباكستان، وتركيا، وأذربيجان، وغيرها من البلاد.