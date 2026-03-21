إنفوجراف.. شحن 100 حافلة مُصنّعة محليًّا مُعدة للتصدير

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار القرار الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول شحن 100 حافلة مُصنّعة محليًّا

وأوضح المركز، أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أعلنت عن استقبال ميناء شرق بورسعيد للسفينة SUNSHINE ACE، حيث تم بنجاح شحن 100 حافلة مُصنّعة محليًّا ومُعدة للتصدير، وذلك في إطار دعم حركة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

وتُعد السفينة SUNSHINE ACE من السفن المتخصصة في نقل المركبات، ويبلغ طولها نحو 199.95 مترًا، وعرضها 32.2 مترًا، بحمولة كلية تصل إلى 58,917 طنًّا.