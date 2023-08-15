بعد أسابيع من احتراقها.. حادث مأساوي في أكبر مدينة ترفيهية في ألمانيا 

أظهر فيديو لقطات من حادث مأساوي في أكبر مدينة ترفيهية في ألمانيا مما اعتبر بأنه ثاني حادثة تنذر بالخطر بمدينة الملاهي خلال ثلاثة أشهر فقط.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الثلاثاء، فقد تسبب تصدع حوض سباحة متنقل وفصل منصات الغوص المرتبطة به في انهيار الأكروبات.

ولفت التقرير إلى أن انهيار الأكروبات تسبب في سقوط العديد من البهلوانيين في المياه على بعد 25 قدما حيث كانوا يتدحرجون في المياه في يوروبا بارك ببلدة روست بالقرب من الحدود الفرنسية السويسرية.

تفاصيل الحادث

وقالت قوات الشرطة إن 7 أشخاص أصيبوا في الحادثة التي وقعت خلال الساعات القليلة الماضية بينما كانوا يؤدون عرض “القراصنة”.

وتعتبر يوروبا بارك من المعالم السياحية الشهيرة التي جذبت أكثر من 6 ملايين زائر العام الماضي، معظمهم من ألمانيا وفرنسا وسويسرا.

ووصف شهود على مواقع التواصل الاجتماعي ما حدث في المدينة الترفهية التي افتتحت لأوة مرة في عام 1975م، وتتراوح تكلفة التذاكر بين 40 و 300 جنيه إسترليني بـ “الأمر المخيف والفوضوي”.

وهذا وقد شهدت مدينة الملاهي حريق سابق في 2018 بألسنة لهب بلغ ارتفاعها 15 مترا.