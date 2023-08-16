صحف الإمارات اليوم.. شكري وبن فرحان يبحثان الأوضاع في السودان وسوريا.. الجندي الأمريكي المعتقل في كوريا الشمالية يطلب اللجوء.. وترامب في ورطة بعد الاتهامات الجديدة

صحف الإمارات اليوم

بلينكن: نهج أمريكا العام في التعامل مع إيران لم يتغير

بريطانيا.. دعوات لتوفير مسارات لجوء آمنة

الأمم المتحدة: 10 آلاف مدني قتلوا في أوكرانيا

كوريا الشمالية: الضابط الأمريكي يريد اللجوء لسوء المعاملة والعنصرية

موسكو مجددةً التحذير: تسليح أوكرانيا يتسبب في صدام نووي

41 اتهاماً ضد ترامب بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 في جورجيا



سلّطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من الأخبار الإقليمية والعالمية، وكان أبرزها تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، ومعاناة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من لوائح الاتهام التي تؤثر بشكل سلبي على حملته الرئاسية.

وذكرت صحيفة “الإمارات اليوم”، أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعث برقية تعزية إلى رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سوك يول، في وفاة والده.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس يون سوك يول.

في الشأن العربي، ذكرت صحيفة “الإمارات اليوم”، أن وزير الخارجية سامح شكري، بحث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الثلاثاء، العلاقات بين البلدين والأوضاع في كل من السودان وليبيا واليمن وسوريا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن شكري استقبل بمقر وزارة الخارجية اليوم الأمير فيصل بن فرحان حيث تناولا سبل تعزيز مسار العلاقات الثنائية، والتباحث وتبادل الرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والأزمات التي تشهدها المنطقة.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة الوزيرين في أعمال اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسورية المُنعقِد في القاهرة.

عالميًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن بيونج يانج خلصت إلى أن الجندي الأمريكي ترافيس كينج يريد اللجوء إلى كوريا الشمالية أو دولة أخرى بسبب "المعاملة غير الإنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأمريكي".

وهذا أول اعتراف علني من كوريا الشمالية بعبور كينج من كوريا الجنوبية في 17 يوليو .

ومن الصحيفة ذاتها، كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير جديد صدر الثلاثاء أنه تم تسجيل مقتل ما يقرب من 10 آلاف مدني في أوكرانيا منذ بداية الحرب.

وأكد التقرير مقتل 9444 مدنيا وإصابة 16 ألفا و 940 شخصا منذ أن بداية الحرب في فبراير 2022، كما قتل ما إجماليه 500 طفل.

كما حذرت موسكو مجدداً، من تهديد «التسليح الغربي» لأوكرانيا، بنشوب صراع للقوى النووية، واعتبرت أن قدرة كييف على القتال «استنفدت»، كما أظهرت الحرب نقاط الضعف بأنظمة الأسلحة الغربية، في وقت شنت ضربات صاروخية بعيدة على مناطق غربي أوكرانيا.

أما صحيفة "الإمارات اليوم"، فقالت إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ندّد أمس، بالاتهامات الموجهة إليه في جورجيا بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية عام 2020، معتبراً أن تلك الاتهامات “زائفة”.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” معلقاً على لائحة الاتهام الصادرة بحقه والتي تتضمن 41 تهمة: “تبدو لي زائفة!”، مضيفاً: “لماذا لم يوجهوا التهمة لي قبل سنتين ونصف السنة؟ لأنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية”.

ونقلت أيضًا أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال الثلاثاء، إن نهج إدارة الرئيس جو بايدن العام تجاه إيران لم يتغير بعد التوصل لاتفاق حول الأميركيين المحتجزين هناك مضيفا أنها تواصل تطبيق استراتيجية الردع والضغط والدبلوماسية.

ووفقًا لصحيفة "الخليج"، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أنه سيزور هاواي التي شهدت حرائق غابات هي الأكثر فتكاً منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة، في أقرب وقت ممكن للاطلاع على الأضرار ومواساة الناجين.

ومن صحيفة “الاتحاد”، أنه في غمار جدل داخلي متصاعد بشأن السياسة التي تنتهجها حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك حيال ملف الهجرة، كثفت منظمات إغاثية وغير حكومية، مطالباتها للسلطات البريطانية، بتوفير خيارات “أكثر أمنًا” لطالبي اللجوء إلى البلاد، لحماية أرواحهم.