عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

صحف الإمارات اليوم.. شكري وبن فرحان يبحثان الأوضاع في السودان وسوريا.. الجندي الأمريكي المعتقل في كوريا الشمالية يطلب اللجوء.. وترامب في ورطة بعد الاتهامات الجديدة

صحف الإمارات
صحف الإمارات

صحف الإمارات اليوم
بلينكن: نهج أمريكا العام في التعامل مع إيران لم يتغير
بريطانيا.. دعوات لتوفير مسارات لجوء آمنة
الأمم المتحدة: 10 آلاف مدني قتلوا في أوكرانيا
كوريا الشمالية: الضابط الأمريكي يريد اللجوء لسوء المعاملة والعنصرية
موسكو مجددةً التحذير: تسليح أوكرانيا يتسبب في صدام نووي
41 اتهاماً ضد ترامب بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 في جورجيا
 

سلّطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من الأخبار الإقليمية والعالمية، وكان أبرزها تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، ومعاناة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من لوائح الاتهام التي تؤثر بشكل سلبي على حملته الرئاسية.

وذكرت صحيفة “الإمارات اليوم”، أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعث برقية تعزية إلى رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سوك يول، في وفاة والده.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس يون سوك يول.

في الشأن العربي، ذكرت صحيفة “الإمارات اليوم”، أن وزير الخارجية سامح شكري، بحث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الثلاثاء، العلاقات بين البلدين والأوضاع في كل من السودان وليبيا واليمن وسوريا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن شكري استقبل بمقر وزارة الخارجية اليوم الأمير فيصل بن فرحان حيث تناولا سبل تعزيز مسار العلاقات الثنائية، والتباحث وتبادل الرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والأزمات التي تشهدها المنطقة.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة الوزيرين في أعمال اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسورية المُنعقِد في القاهرة.

عالميًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن بيونج يانج خلصت إلى أن الجندي الأمريكي ترافيس كينج يريد اللجوء إلى كوريا الشمالية أو دولة أخرى بسبب "المعاملة غير الإنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأمريكي".

وهذا أول اعتراف علني من كوريا الشمالية بعبور كينج من كوريا الجنوبية في 17 يوليو .

ومن الصحيفة ذاتها، كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير جديد صدر الثلاثاء أنه تم تسجيل مقتل ما يقرب من 10 آلاف مدني في أوكرانيا منذ بداية الحرب.

وأكد التقرير مقتل 9444 مدنيا وإصابة 16 ألفا و 940 شخصا منذ أن بداية الحرب في فبراير 2022، كما قتل ما إجماليه 500 طفل.

كما حذرت موسكو مجدداً، من تهديد «التسليح الغربي» لأوكرانيا، بنشوب صراع للقوى النووية، واعتبرت أن قدرة كييف على القتال «استنفدت»، كما أظهرت الحرب نقاط الضعف بأنظمة الأسلحة الغربية، في وقت شنت ضربات صاروخية بعيدة على مناطق غربي أوكرانيا.

أما صحيفة "الإمارات اليوم"، فقالت إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ندّد أمس، بالاتهامات الموجهة إليه في جورجيا بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية عام 2020، معتبراً أن تلك الاتهامات “زائفة”.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” معلقاً على لائحة الاتهام الصادرة بحقه والتي تتضمن 41 تهمة: “تبدو لي زائفة!”، مضيفاً: “لماذا لم يوجهوا التهمة لي قبل سنتين ونصف السنة؟ لأنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية”.

ونقلت أيضًا أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال الثلاثاء، إن نهج إدارة الرئيس جو بايدن العام تجاه إيران لم يتغير بعد التوصل لاتفاق حول الأميركيين المحتجزين هناك مضيفا أنها تواصل تطبيق استراتيجية الردع والضغط والدبلوماسية.

ووفقًا لصحيفة "الخليج"، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أنه سيزور هاواي التي شهدت حرائق غابات هي الأكثر فتكاً منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة، في أقرب وقت ممكن للاطلاع على الأضرار ومواساة الناجين.

ومن صحيفة “الاتحاد”، أنه في غمار جدل داخلي متصاعد بشأن السياسة التي تنتهجها حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك حيال ملف الهجرة، كثفت منظمات إغاثية وغير حكومية، مطالباتها للسلطات البريطانية، بتوفير خيارات “أكثر أمنًا” لطالبي اللجوء إلى البلاد، لحماية أرواحهم.

الامارات صحف الإمارات اليوم الامارات اليوم الانتخابات الرئاسية الأوضاع في السودان الحرب الروسية الأوكرانية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

بعد تدخل الحكومة.. انفراجة في أزمة السجائر بداية من اليوم

انتهت.. تحديد بديل مرتضى منصور في رئاسة الزمالك | تفاصيل

ترشيحاتنا

وظائف الكهرباء 2023.. الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب تركمانستان

تستغرق 3 أيام.. وزير الدفاع الصيني يبدأ زيارته إلى بيلاروسيا

هل يجوز لي التصدّق دون علم زوجي؟.. علي جمعة: حرام بهذه الحالة

أخبار التكنولوجيا| بيل جيتس: الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يكون بمثابة معلم كُفْء.. وتحذير عاجل من آبل لمستخدمي هواتف آيفون

الخبيزة.. نبات يؤخر الشيخوخة ومضاد للالتهابات وعلاج نزلات البرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر إطلالة مي عمر في الأردن تثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟

نشرة المرأة و الصحة| ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة مبهجة.. خبير تغذية يكشف عن مخاطر وفوائد كبدة الدجاج

بخطوات بسيطة .. طريقة عمل رموش الست

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ