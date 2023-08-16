محافظ الإسكندرية يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمكتبه صباح اليوم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار متابعة تنفيذ فعاليات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

في بداية اللقاء رحب الشريف بأعضاء الوفد علي أرض الإسكندرية مؤكدًا أهمية هذا اللقاء وخاصة انه يدعم تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية وتنمية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطن، لترسيخ ممارسات حقوق الانسان بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية ان الدولة تعمل دومًا علي توفير حياة كريمة للمواطنين حيث حظيت الإسكندرية بالنصيب الأكبر من الاهتمام الرئاسي في المشاريع القومية علي أرض الإسكندرية وعلي رأسها مشروع تطوير محور المحمودية و محور المشير ابو ذكري فضلًا عن تنفيذ مشروع بشاير الخير المشروع الذى يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن الآدمى للفئات الاكثر احتياجًا، ولم نغفل ذوي الهمم في رؤيتنا للتطوير في الجمهورية الجديدة حيث وفرنا شاطئا لذوي الهمم والمكفوفين والذي يعد أول شاطئ مخصص لهم على مستوى الجمهورية، تحقيقاً لمبدأ الدمج المجتمعي وخلق حياة كريمة لهم.

أما فيما يتعلق بملف المجتمع المدني في الإسكندرية اكد الشريف أن المحافظة تسعي دائما لفتح باب للتواصل والتعاون مع ممثلي المجتمع المدني بالشارع السكندري كونهم حلقة وصل لنقل نبض الشارع للمسؤولين ومن ثم أنشأت المحافظة جروب واتس آب "الإسكندرية مواطن ومسؤول"يجمع بين كافة الأجهزة التنفيذية وممثلي المجتمع المدني لجروبات الواتس أب الخدمية للوقوف أولا بأول على جميع شكاوى المواطن السكندري والعمل علي حلها بشكل فوري.

ومن جانبه عبر سعيد عبد الحافظ عضو المجلس ورئيس لجنة نشر الثقافة عن سعادته بحفاوة الترحيب مشيدًا بالتطور الذي لاحظه علي أرض الإسكندرية منذ بداية الزيارة.

وأكد أن الأجندة التنفيذية للوفد تحمل عدة لقاءات مع المسؤولين التنفيذيين داخل المحافظة وخاصة لجنة الشكاوي المعنية بالتعامل مع شكاوى المواطنين ووحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، كما تتضمن أيضًا زيارة الوفد لعدد من المستشفيات الحكومية للوقوف علي مستوي الخدمات التي تُقدم ، فضلًا عن عقد دورة تدريبية مشتركة علي مدار ثلاثة أيام لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وأهمية تطبيق تلك الثقافة والاهتمام بها فى مختلف المؤسسات الحكومية.

وفي الختام؛ وجه الشريف الشكر لوفد لجنة حقوق الإنسان لزيارتهم عروس البحر الأبيض المتوسط مثمنًا جهودهم في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري.

جاء ذلك بحضور؛ محمود بسيوني عضو المجلس ونائب رئيس لجنة الشكاوى ومحمد ممدوح عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية ، وداليا المالكي مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين والمشرف العام علي منظومة شكاوى مجلس الوزراء بمحافظة الإسكندرية وعدلي عبد العال مدير وحدة حقوق الإنسان بمحافظة الإسكندرية.