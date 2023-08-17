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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خلق مساحات مشتركة.. محسن عليوة يثمن استجابة الرئيس الفورية لمخرجات الحوار الوطني

محسن عليوة
محسن عليوة

ثمن القيادي العمالي محسن عليوة مساعد رئيس حزب حماة الوطن للشئون العمالية والنقابية، إحالة الرئيس عبد الفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية.

 

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وقال "عليوة" إن مخرجات وتوصيات الحوار الوطني بشكل عام والمحور السياسي ولجنة النقابات والعمل الأهلي بشكل خاص تُمثل طوق النجاة لكثير من المشكلات والتحديات التي تواجه الطبقة العاملة وممثليهم والتى تم طرحها خلال الجلسة المخصصة لهذا الموضوع فى ظل توجيهات السيد الرئيس بحماية الطبقة العاملة وإقامة حوار مجتمعى حول قانون العمل وسرعة إصداره و حماية العمالة الغير منتظمة ، و التوافق مع الاتفاقيات الدولية، مشددا أن إصلاح التشريعات العمالية سيؤدى حتماً إلى زيادة الإنتاجية وسيكون ذلك من أهم مخرجات الحوار الوطني .


وأكد "عليوة" أن الحوار الوطنى خلق مساحات مشتركة بين كافة القوى السياسية والعمالية والإجتماعية بتنوع فكرى ، وأشاد أيضاً بطريقة ادارة جلسات الحوار التى تميزت بالحياد والشفافية وعدم مصادرة الأراء .


كما أكد "عليوة"  أن الدولة أثبتت حرصها على مشاركة كافة الاطياف والرؤى الفكرية فى بناء الجمهورية الجديدة .
 

محسن عليوة الرئيس السيسي السيسي مصر السلوم

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