قرار من الرئيس السيسي بتعيين سفراء جدد في 10 دول

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا، رقم 343 لسنة 2023، بتعيين عدد من السفراء في سفارات مصر بالخارج.



تضمن القرار" تعيين أيمن على كامل سفيرا لدى سلوفاكيا، وعمرو عبد العزيز سفيرا لمصر لدى المكسيك، وجمال متولي سفيرا لدى النرويج، وآية سعد سفيرا لدى ميانمار، وإيهاب بدوى سفيرا لمصر لدى إسبانيا وأحمد مصطفى عبد العال سفيرا لدى سنغافورة، وإيهاب عبد الحميد سفيرا لدى باكستان، وأسامة خضر سفيرا لدى إسرائيل، وريهام عبد الحميد سفيرا لدى البحرين، وحاتم النشار سفيرا لدى بوليفيا.



نشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.