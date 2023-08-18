مصر تصطدم بالكاميرون في أمم أفريقيا لسيدات الطائرة

يصطدم المنتخب الوطني لسيدات الكرة الطائرة بقيادة مديره الفني عماد نوار، بنظيره الكاميروني في ثالث لقاءات المنتخبين بالمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 21، المقامة بالكاميرون خلال الفترة من 14 وحتى 25 أغسطس الجاري.

ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام السادسة مساء الجمعة على صالة بابوسي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

ويحتل المنتخبان صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط حيث فاز منتخبنا الوطني على كلًا من: "الجزائر - مالي"، فيما فاز منتخب الأسود على كلًا من: "بوروندي - نيجيريا".

ووقعت سيدات مصر في المجموعة الأولي إلى جوار منتخبات الجزائر والكاميرون ونيجيريا وبوروندي ومالي.

وتضم قائمة سيدات الفراعنة في البطولة 14 لاعبة وهن: "ندى معوض - سارة أمين - مريم متولي - داليا المرشدي - دعاء الغباشي - آية خالد - زينة العلمي - دانا شوقي - دعاء محمد - ندى وليد - أيسل نديم - مي غزال - مايا ممدوح - سابين حسن عابد".

وتنفرد كينيا بصدارة قائمة الدول الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب وبفارق ستة ألقاب عن كل من مصر والكاميرون وتونس.

وكانت آخر ألقاب مصر في البطولة عام 2003 ومنذ تلك النسخة لم يصل منتخب سيدات مصر إلى النهائي.