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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أداء 9 قطاعات في البورصة بتعاملات الأسبوع الماضي .. تعرف عليها

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تراجع أداء 9 قطاعات في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي يستعرضها صدى البلد كالتالي:

قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.7%

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.6%

قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1%

قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.7%

قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.2%

قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%

قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.2%

قطاع العقارات بنسبة 0.2%

قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.2%

تراجع قيمة التداول 

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 13.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.984 مليار ورقة منفذة على 397 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4.211 مليار ورقة منفذة على 362 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.

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البورصة تربح 16.9 مليون جنيه الأسبوع الماضي

استحوذت الأسهم على 91.68% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 8.32%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 16.9 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.4%.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 17969.27 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3628.76 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.26%؛ ليغلق عند مستوى 5353.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 21728.25 نقطة.

البورصة قطاعات قطاع البناء قيمة التداول الاسهم

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