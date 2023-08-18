البورصة تربح 16.9 مليون جنيه الأسبوع الماضي

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 16.9 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.4%.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 17969.27 نقطة.

صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3628.76 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.26%؛ ليغلق عند مستوى 5353.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 21728.25 نقطة.