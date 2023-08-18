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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النيجر.. سياسي بحزب بازوم يحذر من نهاية الديمقراطية في أفريقيا

بوبكر سابو نائب الأمين
بوبكر سابو نائب الأمين العام في حزب رئيس النيجر محمد بازوم

حذر بوبكر سابو نائب الأمين العام في حزب رئيس النيجر محمد بازوم، من أن انتصار المتمردين في النيجر يعد نهاية للديمقراطية في قارة أفريقيا.

وقال "سابو" إن الرئيس محمد بازوم "اختطف" على أيدي أفراد من الحرس الرئاسي أطاحوا به في 26 يوليو وأبقوه رهن الإقامة الجبرية منذ ذلك الحين.

وأوضح السياسي النيجري، في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن ما يحدث في بلاده، إذا نجح فسيكون نهاية الديمقراطية في قارة إفريقيا.  

وأشار سابو إلى أن موجة التأييد للمتمردين في العاصمة بأنها مخادعة، لأن المجلس العسكري كان يدفع الناس للتجمع لصالحه. 

وتقام مسيرات المجلس العسكري المحترف يوميًا تقريبًا حيث يسير المئات وأحيانًا الآلاف من الأشخاص في الشوارع ، يلوحون بأعلام النيجر وروسيا ويهتفون "يسقط مع فرنسا". 

وفي وقت سابق هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، بالقيام بعمل عسكري إذا لم تطلق النيجر سراح بازوم وأعادته إلى منصبه. 

وفي الوقت نفسه، في نيامي وفي جميع أنحاء البلاد، من المتوقع حملة تجنيد المتطوعين يوم السبت، حيث يمكن للناس التسجيل للقتال والمساعدة في تلبية الاحتياجات الأخرى حتى يكون لدى المجلس العسكري قائمة في حال احتاج إلى استدعاء الأشخاص للمساعدة.

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