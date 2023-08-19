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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تسبب الوفاة.. علامات رئيسية تكشف الجلطة بسرعة

الجلطة
الجلطة

تختلف علامات الجلطة، حسب مكان وجود الجلطة في جسمك، وفي كثير من الأحيان لا تُظهر الجلطات الدموية أي علامات حتى تتسبب في حدوث انسداد رئوي. 

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وفي بعض الأحيان، تشعر بـ الجلطة الدموية في الساق وكأنها عضلة مشدودة، بينما قد تشعر بإحداها في رئتيك، وكأن شخصًا ما يجلس على صدرك؛ مما يمنعك من التنفس.

ووفقا لما جاء في موقع “health.umms”، نعرض لكم أهم علامات الجلطة، كما يلي: 

ألم في الساق أو الذراع

وخز أو تقلصات في الساق

ضيق في التنفس

الشعور بالدوار 
آلام الظهر 

تشمل الأعراض الأخرى لـ جلطة الأوردة العميقة، شعور ساقك أو ذراعك بالدفء عند اللمس.

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