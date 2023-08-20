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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاومينج: المدرسين بيساعدونا في نشر إجابات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

رسالة شاومينج
رسالة شاومينج

أعلن جروب شاومينج على تليجرام عن تعاون عدد من المدرسين معه لحل أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 التي يتم تداولها على تطبيق تليجرام.

 

حيث قال جروب شاومينج: المدرسين جاهزين معانا .. كل اللي عليك انك بتصور الامتحان وبعدها بيتم الحل.

 

وبالفعل استجاب الطلاب الموجودين في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 منذ قليل وأرسلوا صور أسئلة اللغة الأجنبية الثانية بعد توزيعها داخل اللجان.

 

وينتظر الجميع الآن قيام جروبات شاومينج بنشر إجابات امتحان اللغة الأجنبية الثانية الذي يؤديه الطلاب داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الآن.

وبحسب جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، يستمر امتحان اللغة الأجنبية الثانية في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لمدة ساعتين فقط ، من التاسعة صباحاً حتى الحادية عشر صباحاً .

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية” 

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ 

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى 

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا 

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا 

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع 

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

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