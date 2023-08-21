فئران في الماكينة..منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا عن مطاعم الأكل الجاهز

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورا مثير للجدل حول تجارب بعض الأشخاص العاملين في مطاعم الأكل الجاهز، وكشف عن العديد من الكوارث التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص.

كتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في منشور:"بعيدا عن محتوى الصفحة ، البوست ده مهم جدا جدا ومرعب ؛ الناس اللي اشتغلت في مكان ياريت تنورنا بالبلاوي اللي شافتها فيه ، واحنا هحاول ننزل سكرينات هنا في الكومنتس موجودة في البوست ده بتوضح احنا ازاي بنتغفل."

جاءت التعليقات صادمة وغير متوقعة بالنسبة للعديد مما جعل بعض المتابعين يمتنعون عن تناول الأكل من المطاعم حفاظا على صحتهم وتعرضهم للأمراض نتيجة الاهمال وعدم نظافة أغلب مطاعم الأكل الجاهز و اللحوم المصنعة أيضا مثل اللانشون.

ومن أبرز التعليقات :"واحد اعرفو كان شغال ف مطعم مشويات الفرخه وقعت منو ف الارض كلها ميه وطينه شالها حاطها فالتتبيله ورفعها ع الشويا."

كتبت نور فوزي:"واحد صاحب بابا كان شغال ف مصنع لانشون والخلاط اللي بيعجن اللانشون كبيره كدا وكانو بيسبوه مكشوف وف باقيه لانشون وبيجو الصبح بتكون مليانه فئران كتير اوي بيحطو المكونات عليها وبيفرمو كلو مع بعضه."

إليكم أبرز التعليقات …

تحذير من أكل المطاعم

تحذير من أكل المطاعم

تحذير من أكل المطاعم

تحذير من أكل المطاعم

تحذير من أكل المطاعم