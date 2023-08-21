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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تتناولها دون استشارة الطبيب.. أدوية غير فعالة لعلاج البرد |احذروها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يتناول كثيرون أدوية لنزلات البرد والانفلونزا وغيرها من أعراض البرد ومسكنات آلام مختلفة في آن واحد، وهو الأمر الذي يحذر منه الأطباء، لما قد يسببه من أمراض خطيرة ،فما هي الأدوية التي ليس لها مفعول عند تناولها،حسب موقع "مينز هيلث" نرصد هذه الأدوية.

أدوية غير فعالة لنزلات البرد

المضادات الحيوية

تجنب طلب المضادات الحيوية من الطبيب لعلاج البرد أو استخدام المضادات الحيوية القديمة المتاحة لديك. فلن تتحسن حالتك بسرعة، كما أن الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية يتسبب في مشكلات خطيرة ومتزايدة متعلقة بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

لانها، تهاجم المضادات الحيوية البكتيريا، ولكنها لا تفيد في مقاومة فيروسات البرد.

حقنة البرد" أو "حقنة الخلطة السحرية"

واشتهرت هذه الحقنة على أنّها الحل الأسرع لنزلات البرد مع الحفاظ على تدفئة جيّدة للجسم، وفي اليوم التالي تشعر بأنّك لستَ مُصابًا بالبرد.

تتكون من مضاد حيوي، والكورتيزون، ومُسكِّن للألم، وصرحت الوزارة الصحةإنّه لا يوجد علاجًا مُحددًا لنزلات البرد، وإنّما يتم استخدام بعض الأدوية التي تساعد على تخفيف هذه الأعراض، وتحت إشراف الطبيب.

أدوية البرد والسعال المتاحة دون وصفة طبية للأطفال الصغار

يمكن أن تسبب أدوية البرد والسعال المتاحة دون وصفة طبية آثارًا جانبية خطيرة وربما تكون مهددة لحياة الأطفال ،استشر طبيب طفلك قبل إعطائه أي أدوية.
الفيتامينات
فيتامين C يبدو أن تناول فيتامين C لن يساعد الشخص العادي عادةً على الوقاية من نزلات البرد.
اكتشفت بعض الدراسات أن تناول فيتامين C قبل أن تبدأ أعراض البرد قد يقلِّص مدة ظهور الأعراض لديك. قد يفيد فيتامين C الأشخاص الأكثر عرضة لنزلات البرد بسبب التعرض المتكرر

أدوية المسكنات

تناول المسكنات بدون قيود، فتناول هذه الأدوية لمدة طويلة أو بكميات كبيرة قد يتسبب في الإصابة بالصداع المزمن أو في تلف الكبد والكليتين.

أدوية مضادات حيوية حقن نزلات البرد الأنفلونزا المسكنات

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