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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الانتهاء من محطة معالجة صرف صحي نامول بطوخ بتكلفة 141 مليون جنيه

محطة صرف
محطة صرف
إبراهيم الهواري

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الإنتهاء من مشروع أعمال مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بنامول دائرة مركز طوخ، على مساحة 4 أفدنة بتكلفة 141 مليون جنيه.


وقال المحافظ أنه جاري الإختبارات وأعمال التشغيل وربط المحطة على المحطات، حيث تخدم المحطة الجديدة قرى خلوة سنهرة، سنهرة، نامول، عرب الحصوة، وكفري الحصافة ومنصورة نامول، بطاقة إستيعابية تتراوح بين 10 آلاف إلى 20 ألف متر مكعب يوميًا، ومن المتوقع أن تخدم حوالي 65 ألف نسمة.


وأكد المهندس أيمن عطية، أهمية المشروع في توفير خدمة صرف صحي آمنة ومُستدامة للمواطنين بهذه القرى، مُشدداً على ضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية والتسليم النهائي للمحطة لتخدم أهالي تلك القرى.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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