القرش: مصر تشهد طفرة في الصادرات الزراعية.. ومنتجاتنا وصلت لـ 160 دولة

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مصر تشهد طفرة في الصادرات الزراعية، مشيرا إلى أنه تم فتح العديد من الأسواق بالخارج، والمنتجات الزراعية المصرية وصلت إلى 160 دولة.

وقال محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى"، إن الدول التي بها المنتجات الزراعية المصرية، أشادت بالمنتجات المصرية.

سعر محفز للفلاحين

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه نسعى لتعظيم زراعة الأرز في مصر، مؤكدا أنه لأول مرة الدولة المصرية قامت بتسعير القطن بسعر محفز للفلاحين.

