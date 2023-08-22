وزير الخارجية التركي: سيتم تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشأن المياه مع العراق

التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال زيارة الأخير إلى العراق، حيث عقد الجانبان مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء جلسة المباحثات الثنائية.

وفي المؤتمر الصحفي، أكد وزير الخارجية التركي التوصل إلى اتفاق مع نظيره العراقي لتشكيل لجنة مشتركة دائمة بشأن المياه، فيما أشار إلى أن أنقرة تدعم رؤية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في إنشاء مشروع طريق التنمية.

وقال فيدان إن تركيا تعمل على أعلى المستويات لحل المشاكل العالقة بين البلدين، مؤكدا، أن أنقرة تدعم سلامة أراضي العراق ووحدته وسيادته.

وأضاف أننا ندعم حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ومساعيه لتجديد البنية التحتية في البلاد ورؤيته في إنشاء مشروع طريق التنمية والأهمية التي يوليها للمشروع، مبينا أن هذا المشروع سيجلب الازدهار للعراق والمنطقة ويحول العراق إلى مركز للنقل بالمنطقة.

ودعا وزير الخارجية التركي جميع دول المنطقة إلى دعم مشروع طريق التنمية.

وأشار فيدان إلى أن الاجتماع مع وزير الخارجية العراقي تطرق لموضوعات مكافحة الإرهاب وما يتعلق بحزب العمال الكردستاني، و تداولنا في إزالة العقبات أمام المستثمرين في البلدين، مؤكدا استعداد تركيا لدعم العراق في حربها ضد الإرهاب.

وأشار إلى أن حجم التجارة بين العراق وتركيا يصل إلى 25 مليار دولار وهو يتخلف عن الإمكانيات الحقيقية، لافتا إلى أن الحكومة التركية تتابع عن كثب نقص المياه في العراق ونتعامل مع القضية من وجهة نظر إنسانية وتم التوصل خلال المباحثات إلى تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشأن المياه.