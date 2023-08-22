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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير خارجية العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا للهجوم على دول الجوار

فؤاد حسين، وزير الخارجية
فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي

قال فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، إن المباحثات مع تركيا استهدفت مناقشة استئناف ضخ صادرات النفط عبر خط أنابيب يمتد من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي.

وأضاف "حسين" في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العراق ملتزم بتطبيق دستوره ولا يسمح لأي طرف أو منظمة أن تستعمل أراضيه في الهجوم على الدول المجاورة.

 

وأكد وزير الخارجية العراقي، أن حجم التجارة بين العراق وتركيا يصل 25 مليار دولار، لافتًا إلى أن الاجتماع تطرق إلى ملف المياه، إذ إن البلدين متأثران بالتغير المناخي"، مُبينًا أنه "ناقش مع الوزير التركي حصول العراق على حصة عادلة من المياه، فيما اقترح نظيره التركي تشكيل لجنة مشتركة دائمة لبحث الموضوع".

 

وصرّح "حسين" بأن الاجتماع تطرق لضرورة عقد اجتماع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، وناقش أيضًا ضرورة تسريع الاتفاق على مذكرات التفاهم وإدخالها للعمل، موضحًا أن هناك 700 ألف عراقي يعيشون في تركيا ويجب تسهيل حركتهم بين البلدين.
 

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين النفط العراق إقليم كردستان وزير خارجية تركيا

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